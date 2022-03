Konkurs. Rusz się na wiosnę z portElem!

Zawilec gajowy (Anemone nemorosa), fot. M. Piekarska

Wiosna, wiosna, ach to ty... Cieszycie się tak jak my, że już przyszła ta cudowna pora roku? Jeśli tak, to na pewno zainteresuje Was konkurs, który przygotowaliśmy razem z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej i Nadleśnictwem Elbląg. Wystarczy smartfon z aplikacją Kraina Buka.

Kraina Buka to aplikacja dla smartfonów z systemem Android. Pokazuje dostępne szlaki turystyczne, zawiera informacje o poszczególnych miejscach i atrakcjach. Są w niej dostępne również gry terenowe. W najnowszej: "Rusz się na wiosnę z portElem", zapraszamy Was razem z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej i Nadleśnictwem Elbląg na wycieczkę po regionie i po mieście. Będzie trzeba zwiedzić dwanaście punktów, odpowiedzieć na pytania, przede wszystkim - pospacerować na świeżym powietrzu. Dla osób, które wyślą nam zrzut ekranu telefonu z ukończoną grą (wystarczy odwiedzić wszystkie punkty, nie trzeba prawidłowo odpowiedzieć na pytania w grze) na adres mailowy konkurs@portel.pl i odpowiedzą na konkursowe pytanie przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody: zestawy płyt, gadżetów, książek, toreb płóciennych, portElowych kubków i innych rzeczy, które na pewno "posmakują" wszystkim miłośnikom spacerów. Zestawów nagród jest pięć, wybierzemy więc pięć naszym zdaniem najlepszych odpowiedzi na pytanie: Za co kochasz wiosnę w lesie? Maile z załączonymi zrzutami ekranu należy tytułować: Kraina Buka. Na odpowiedzi czekamy do 1 czerwca. Wzory zrzutu ekranu (do wyboru 1 z 2 zaprezentowanych) będącego warunkiem uczestnictwa w konkursie Powtórzmy jeszcze raz: warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie zrzutu ekranu z wszystkimi odwiedzonymi miejscami w grze, należy też odpowiedzieć na pytanie: Za co kochasz wiosnę w lesie? Pamiętajcie o zaktualizowaniu aplikacji (może być konieczne jej ponowne zainstalowanie), zapoznajcie się z regulaminem i... zapraszamy do zabawy! *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.

red.