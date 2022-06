Wygraj wejściówkę na warsztaty flamenco

Jeśli chcecie przeżyć namiętną taneczną przygodę, która dostarczy Wam pełną gamę niepowtarzalnych emocji to… weźcie udział w naszym konkursie. Podczas zajęć udacie się w rozpalającą podróż do ognistej Andaluzji, skąd wywodzi się taniec flamenco.

Warsztaty organizowane przez CSE „Światowid” w Elblągu, w ramach cyklu „Spotkania z tańcem”, to coś więcej niż zajęcie taneczne – to również możliwość zyskania świadomości własnego ciała i umysłu. Flamenco to przyjemność i pasja, a także doskonała okazja do tego, by za pomocą tańca pozbyć się negatywnych emocji i zaznać nieokiełznanej namiętności. Więcej o warsztatach pisaliśmy w tym artykule.

Dla naszych czytelników mamy do wygrania dwie pojedyncze wejściówki na zajęcia! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Z czym kojarzy mi się taniec flamenco?

Na wiadomości czekamy do piątku (10 czerwca), do godziny 12:00. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Flamenco". Autorzy najciekawszych odpowiedzi wygrają wejściówkę na warsztaty.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl