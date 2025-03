Zadbaj o formę na wiosnę! Konkurs z pulą nagród 3500 zł!

Dowolna miesięczna dieta do 2000 kalorii od FitElity, zabiegi zdrowotne i karnet do siłowni od 36 minut oraz vouchery do serwisu NaWynos to główne nagrody w najnowszym konkursie. Wartość nagród to 3500 zł! Sprawdź, jak je wygrać!

Wiosna to najlepszy czas, by zadbać o formę. Dla lepszego samopoczucia, własnej satysfakcji i podziwu rodziny czy znajomych. A przede wszystkim dla samej lub samego siebie, dla własnej satysfakcji.

Ważne, by zrobić ten pierwszy krok, w czym pomoże Wam nasz najnowszy konkurs serwisu NaWynos, organizowany we współpracy z cateringiem dietetycznym FitElita, która ufundował dowolną miesięczną dietę do 2000 kalorii i siłownią 36 minut, która ufundowała karnet do korzystania z jej usług oraz zabiegi warte ponad 1000 zł (budowanie mięśni, endermologia, Moos na cellulit).

Dlaczego warto wybrać FitElita?

Wybierając catering dietetyczny FitElita, masz pewność, że otrzymasz najwyższej jakości posiłki, przygotowane zgodnie z najnowszymi standardami żywieniowymi. FitElita oferuje dopasowanie diety do Twoich potrzeb, codzienne dostawy prosto pod Twoje Drzwi, świeże produkty najwyższej jakości oraz możliwość indywidualnego doboru posiłków.

Dlaczego warto wybrać 36 minut?

To innowacyjny system treningowy prowadzony pod opieką fizjotrenera.12 ustawionych w okręgu urządzeń, dostosowuje się do Twoich indywidualnych możliwości siłowych. Podczas treningu wykonujesz 2 cykle, które łącznie zajmują Ci zaledwie 36 minut To idealne wykorzystanie Twojego czasu: 240 sek. na maszynach cardio, 60 sek. pracy na maszynach siłowych i 30 sek. przerwy między ćwiczeniami. Przechodzisz z maszyny na maszynę, poruszając się w ściśle określonym kierunku. Prosto do Twojego celu! A to wszystko w siłowni, mieszczącej się w Elblągu przy ul. Dąbka 128A.

Jak wygrać w konkursie?

Co zrobić, by wygrać miesięczną dietę od FitElity, karnet na siłownię 36 minut lub vouchery NaWynos? Wziąć udział w konkursie, który odbywa się na fan page NaWynos na Facebooku. Zasady są proste: napisz w komentarzu pod postem o konkursie krótki tekst motywacyjny zachęcający do zdrowego trybu życia na wiosnę : uwzględniający słowa „zamawiaj”, „jedz” i „ćwicz”, oznaczając w poście sponsorów konkursu FitElita, 36 minut i NaWynos.

Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy:

Za 1. miejsce – miesięczną dietą do 2000 kalorii od FitElita (wartość nagrody 2000 zł)

Za 2. miejsce – zabiegi warte ponad 1000 zł (EMS – budowanie mięśni, endermologia, Moss na cellulit – do wyboru) i karnet do siłowni 36 minut (wartość 380 zł)

Za 3. miejsce – Voucher do serwisu NaWynos o wartości 100 zł

Za 4. miejsce – dla 10 osób – vouchery do NaWynos o wartości 20 zł każdy.

Powodzenia! Więcej szczegółów pod tym linkiem! Konkurs trwa do 4 kwietnia.