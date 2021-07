Czarna Wdowa w Światowidzie

Choć za oknem upały, to Kino Światowid nie zwalnia tempa. Wręcz przeciwnie jeszcze bardziej je podkręcamy za sprawą najnowszej premiery. Już w ten weekend wszyscy fani Czarnej Wdowy ponownie zobaczą ją w akcji.

Lubisz oglądać film z dubbingiem? A może wolisz produkcję z napisami? W Światowidzie masz wybór, bo gramy wszystkie wersje: 2d dubbing, 2d napisy, 3d dubbing, 3d napisy.

Czarna Wdowa powraca do gry. W wyniku niebezpiecznego spisku i podejrzanych powiązań sprzed czasów drużyny Avengers Natasha Romanoff aka Czarna Wdowa, zmuszona jest stawić czoła swojej przeszłości. Bohaterka musi stanąć twarzą w twarz z potężnym i groźnym przeciwnikiem, który nie ma żadnych oporów, by ją zniszczyć. W rolę Natashy / Czarnej Wdowy ponownie wcieli się Scarlett Johansson. Pugh wciela się w Yelenę, David Harbour jako Alexei / The Red Guardian oraz Rachel Weisz jako Melina. „Czarna wdowa” to pierwszy film czwartej fazy uniwersum Marvela.

Reżyseria: Cate Shortland

Obsada: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz

Produkcja: USA 2020

Czas: 134 min

Gramy w weekend:

Piątek- 9 lipca 2021

Czarna Wdowa 3D dubbing- 12:30

Czarna Wdowa 3D napisy – 15:00

Czarna Wdowa 2D dubbing- 17:30

Czarna Wdowa 2D napisy- 20:00