Jak na Mistrzostwach Świata zaprezentują się tancerze formacji Jantar Elbląg?

Formacja taneczna Jantar Elbląg reprezentująca Elbląski Klubu Tańca „Jantar”, działający przy CSE „Światowid” w Elblągu, intensywnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata Formacji Standardowych w kat. dorośli i młodzież, które odbędą się w Brunszwiku w Niemczech. Już 4 grudnia rywalizować będą oni o miano najlepszych na świecie.

Tancerze odbywają ostatnie treningi przed mistrzostwami, podczas których trenerzy Paulina Czyżyk i Piotr Czyżyk dokonują ostatecznych korekt i poprawek. Formacja będzie tańczyć do muzyki kultowego zespołu Queen, a cały program nazywa się Bohemian Rhapsody. Elbląscy kibice mogli go już podziwiać podczas Mistrzostw Polski FTS Formacji Tanecznych, które odbyły się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, 12 października. Wtedy to elbląska formacja zdobyła tytuł Mistrzów Polski FTS.

Każda z formacji występujących podczas mistrzostw na prezentację swojego układu tanecznego będzie miała maksimum 6 minut. W tym czasie zawodnicy muszą przywitać się z publicznością, zatańczyć i zaprezentować się jak najlepiej.

- „Obyś żył w ciekawych czasach” - tak brzmi stare chińskie przysłowie, które jak ulał pasuje do tego co, obecnie przeżywamy. Trenowaliśmy na ten moment, odkąd we wrześniu Formacja Standardowa „Jantar” uzyskała nominację pozwalającą na reprezentowanie Polski. Jednak ostatnie dwa tygodnie to był, prawdziwy rollercoaster - ciągle nowe informacje, które spływały od organizatora fundowały nam kolejne skoki adrenaliny – mówią trenerzy Paulina Czyżyk i Piotr Czyżyk, których namówiliśmy na krótką rozmowę podczas jednego z ostatnich treningów.

- Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy Mistrzostwa się odbędą oraz czy wszystkie drużyny będą mogły w nich wziąć udział. Ciągle zmieniające się restrykcje w Niemczech nie pozwalały skupić się tylko i wyłącznie na treningach. Ostatnie rozporządzenia wymagają od nas zarówno szczepienia, jak i wykonania testu antygenowego na COVID-19, żeby w ogóle móc się zameldować w hotelu, a następnie wejść na halę. Spowodowało to przesunięcie dnia i godziny wyjazdu na czwartek wieczór (pierwotnie wyjazd planowany był na piątek 3 grudnia, na godz. 6:00 przyp. red CSE „Światowid”), aby zapewnić nam wystarczająco dużo czasu na załatwienie formalności przed startem – dodał trener Piotr Czyżyk.

Na występ formacji składa się wiele technicznych elementów, które powodują, że całość prezentuje się bardzo widowiskowo. Przez większą część występu partnerzy tańczą razem. Elementy najbardziej widowiskowe - podnoszenia, czy partnerowania mogą być prezentowane jedynie w czasie wejścia na parkiet i zejścia z niego formacji. Podczas wykonywania układu tancerze mają jedynie określony czas na to, aby oddalić się od siebie i wykonać dowolną figurę (np. obrót lub inny gest). Jest to najbardziej efektowna część każdego występu.

- Dzięki pomocy sponsorów i darczyńców udało nam się ulepszyć stroje - każda z sukni została zmodyfikowana i ozdobiona ponad 1400 kamieniami Swarovskiego oraz strusimi piórami boa – wylicza trenerka Paulina Czyżyk. – Dla formacji zakupiono też nowe, profesjonalne buty taneczne. Spędziliśmy również długie godziny na sali, często do późnych godzin wieczornych - wszystko po to, aby uzyskać jak największą równość i dokładność. A teraz pozostaje tylko trzymać kciuki, aby wszystko się udało! – dodała Paulina Czyżyk.

Mistrzostw Świata Formacji Standardowych w kat. dorośli i młodzież rozpoczynają się w sobotę 4 grudnia o godzinie 18:00.

Członkowie formacji:

Nikola Knyszyńska, Wiktoria Szymańska, Kinga Sokalska, Julia Fidut, Agnieszka Jankowska, Marianna Karman, Katarzyna Obrębska, Aniela Zagaja, Justyna Długołęcka, Karol Ledwosiński, Karol Magalski, Krystian Dolegała, Michał Dreger, Paweł Szreder, Marcel Tworkowski, Nikodem Stańczewski, Bartosz Bloch

Wszystkie informacje o Mistrzostwa Świata w Brunszwiku można znaleźć na stronie.

Warto również przypomnieć sobie występ Formacji Jantar Elbląg, który zapewnił elbląskim tancerzom tytuł Mistrzów Polski FTS.