James Harries w Kamieniczkach

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na kolejne kameralne spotkanie muzyczne. We wtorek 23 września w Kamieniczkach Elbląskich wystąpi angielski singer-songwriter James Harries.

Niewielka przestrzeń siedziby Departamentu Kultury i Organizacji Imprez przy ul. Św. Ducha 3-4 sprzyja nastrojowym koncertom. Takiego właśnie spodziewać się można po nadchodzącym spotkaniu. Zagra dla nas Anglik z urodzenia i obywatel świata z muzycznego powołania - James Harries.

– Ten chłopak ma złoty głos – „Rolling Stone"

– James Harries jest zadziwiający – „Sunday Express"

– To co robi ten Brytyjczyk jest surowe, pierwotne i wykwintne – „Observer Music"

Jeśli o nim nie słyszeliście, wiedzcie, że to nie nowa postać na muzycznej scenie. Ma na koncie dziewięć albumów, świetne recenzje w branżowej prasie i koncerty na całym świecie (grał m. in. w Izraelu, Chinach, Niemczech, Wietnamie, Holandii i na Słowacji). Krytycy porównują jego twórczość do takich artystów jak Ryan Adams, Damien Rice i Jeff Buckley. Jego muzyka to wypadkowa folku, alt country i bluesa. Utwory Jamesa gościły w szesnastu międzynarodowych filmach (także polskich).

Artysta w Polsce będzie promować swój nowy album „Love & Desire", który wydany zostanie właśnie we wrześniu.

23.09.2025 godz. 20:00

Kamieniczki Elbląskie - siedziba Departamentu Kultury i Organizacji Imprez UM, ul. Św. Ducha 3-4 (ostatnia kamienica za Biblioteką Elbląską)

Wstęp wolny

Uwaga - to jest nastrojowa muzyka. Gadulstwo surowo wzbronione!