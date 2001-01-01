UWAGA!

Nareszcie weekend: w klimacie Reymonta, klasyki, Dzień bez Samochodu i koncert EOK

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Sobota, 20 września

Zapraszamy do Lipiec Reymontowskich. Na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej będzie można spotkać kowala, wikliniarza, świecownika i powroźnika, a także posmakować specjałów kuchni wielkiej. Początek o godzinie 10.

 

W Tolkmicku rozpocznie się „Seniorada” - Jubileuszowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych Warmii i Mazur. Będzie to nie tylko święto muzyki i folkloru, lecz także okazją do spotkań międzypokoleniowych, wspólnej zabawy i integracji społeczności lokalnej. W programie koncert Andrzeja Rybińskiego. Początek o godzinie 10.

 

A w Łęczu można iść na spacer, którego motywem będą domy podcieniowe. Spacer poprowadzi przewodniczka PTTK Benita Kończak. Początek o godzinie 10 przy Centrum Aktywności Lokalnej w Łęczu (adres: Łęcze 40).

 

Niedziela, 21 września

O godzinie 8 przy napisie „Elbląg” ruszy miejska wycieczka rowerowo-kajakowa.

 

Na parkingu pod Górą Chrobrego zaparkują klasyczne samochody. Na parkingu będzie można zobaczyć pojazdy zarówno produkcji polskiej, krajów „demokracji ludowej”, jak również z innych państw. Wydarzenie potrwa od 15 do 18. Wstęp wolny.

 

Kolejny sezon artystyczny rozpocznie Elbląska Orkiestra Kameralna. Koncert poprowadzi Sergey Simakov, który wraz z Elbląską Orkiestrą Kameralną wprowadzi publiczność w nowy sezon pełen pasji i muzycznych emocji. Tego wieczoru w roli solistki usłyszymy Wonbeen Chung - charyzmatyczną skrzypaczkę o błyskotliwej technice i wyjątkowej wrażliwości muzycznej - laureatkę III Nagrody w 6. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Lipińskiego w Toruniu. Początek koncertu o godzinie 18 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych.

 

Inne sportowe wydarzenia weekendu sprawdzisz tutaj.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu

