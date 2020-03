"Misterium Słowo" już wkrótce w katedrze

W sobotę, 28 marca o godz. 19 w katedrze św. Mikołaja odbędzie się "Misterium Słowo". Wydarzenie wprowadzi widzów w klimat świąt wielkanocnych. Wstęp wolny.

Misterium będzie połączeniem pantomimy, muzyki i filmu. Jego zamysłem jest pokazanie walki dobra ze złem, jednak ostateczna interpretacja pozostawiona jest widzom. - Misterium ma zmuszać do myślenia. Będzie to duże pole do popisu dla widza, ponieważ to jemu postawiamy ostateczną interpretację – mówi Dariusz Czarnotta, jeden z organizatorów wydarzenia. - Pomysłodawcą jest Tomasz Jurkiewicz, do projektu zaprosiliśmy także Łukasza Geska. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, bo będzie i muzyka, i gra aktorska, i film – dodaje. - Dodatkowo świadectwo wygłosi Andrzej Sowa, były narkoman. Misterium zaadresowane jest zarówno do osób wierzących jak i niewierzących. Ważne są same doznania artystyczne. Dawno nie było w naszym mieście tego typu wydarzenia. Sami jestem ciekawy, jaki będzie jego odbiór.

90-minutowy spektakl wprowadzi elblążan w klimat świąt wielkanocnych i ma przedstawiać walkę dobra ze złem. - Będzie w nim mowa o przewartościowaniu swojego życia, opartego na wiecznej gonitwie i żądzy pieniądza - dodaje Dariusz Czarnotta. - Zapowiadamy jednak happy end. Wszystko kończy się dobrze. Chcemy przekazać widzom, że każdy z nas ma w sobie trochę dobra i trochę zła i tylko od nas zależy, jaką drogą pójdziemy.