Pamięci poległym w Wielkiej Wojnie

Gotycki kościół pw. św. Antoniego Opata w Wozławkach zachwyca przede wszystkim niezwykłym, barokowym wnętrzem. Twórcy jego wystroju pracowali również przy dekorowaniu słynnego sanktuarium w Świętej Lipce. Jednak wśród wielu zabytków znajdujących się w świątyni warto zwrócić uwagę na znacznie bardziej osobliwy element, czyli unikatowe witraże upamiętniające mieszkańców poległych podczas I wojny światowej.

Witraże, które stały się pomnikiem pamięci

Barwne przeszklenia przedstawiają postacie św. Michała Archanioła oraz św. Agnieszki. Nie są jednak jedynie dekoracją świątyni. Stanowią wyjątkową formę upamiętnienia mieszkańców związanych z Wozławkami, którzy zginęli podczas I wojny światowej.

Kościół pw. św. Antoniego Opata jest jednym z zaledwie trzech obiektów na Warmii, w których zachowała się tego typu forma upamiętnienia. To właśnie takie, nie zawsze od razu zauważalne elementy sprawiają, że historia regionalnych zabytków potrafi zaskoczyć nawet osoby dobrze znające ich architekturę i dzieje.

Wozławki kryją jednak znacznie więcej ciekawostek. Imponujący, późnobarokowy ołtarz główny wykonał Krzysztof Peucker z Reszla, będący także autorem ołtarza w popularnym sanktuarium w Świętej Lipce. Do kościoła dobudowano także rotundę przykrytą kopułą z latarnią, ozdobioną niezwykłymi malowidłami. W świątyni znajdują się również zagroda chrzcielna oraz relikt Grobu Pańskiego urządzony w podwieszanej skrzyni, stanowiącej integralną część zaplecza ołtarza głównego.

Cyfrowe życie zabytkowej świątyni

To właśnie bogactwo architektury, wyposażenia i niezwykłych detali zadecydowało o digitalizacji kościoła przez Regionalną Pracownię Digitalizacji. Cyfrowa dokumentacja pozwoliła nie tylko zachować wygląd świątyni i jej najciekawsze detale, ale również przybliżyć jej historię szerszemu gronu odbiorców. Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej o kościele pw. św. Antoniego Opata w Wozławkach, znajdą jego dokumentację oraz opis na stronie cyfrowewm.pl.

Digitalizacja pozwoliła zachować cyfrowy obraz świątyni, a na podstawie przygotowanej dokumentacji powstał także jej wydruk 3D, który został wykorzystany na wystawie „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur”. Dzięki mappingowi model kościoła staje się częścią multimedialnej opowieści, pozwalając spojrzeć na zabytkową świątynię z Wozławek w zupełnie nowy sposób.

Kościół z Wozławek na multimedialnej wystawie

Model świątyni można zobaczyć na ekspozycji, która zabiera zwiedzających w podróż przez historię i religijną różnorodność regionu – od dawnych wierzeń, przez średniowieczne kościoły i czasy reformacji, aż po współczesność. Wykorzystano tu hologramy, projekcje, mapping i inne rozwiązania multimedialne, dzięki którym historia architektury sakralnej Warmii i Mazur staje się bardziej angażująca.

Spostrzegawczy widzowie dostrzegą kościół z Wozławek również na prezentacji multimedialnej opowiadającej o religijnej historii regionu.

O wystawie „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur”

Wystawa jest czynna w każdą środę w godzinach 12:00–20:00. Osoby indywidualne mogą zwiedzać ją bez wcześniejszej rezerwacji. Grupy zorganizowane mogą natomiast umówić dogodny termin zwiedzania pod adresem: https://www.cyfrowewm.pl/wydarzenia lub telefonicznie pod numerem 667 636 211. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.