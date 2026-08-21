Nareszcie weekend: Świeto Chleba i zawody balonowe

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Od 19 do 23 sierpnia Stare Miasto jest przestrzenią jubileuszowej, XX edycji Elbląskiego Święta Chleba. Przez pięć dni mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z bogatego programu, który połączy regionalne smaki, rzemiosło, muzykę, sport oraz wyjątkowe widowiska plenerowe. Zobacz program.

Jedną z akcji organizowanych podczas święta jest m. in. Elbląska Moto Kropla (23 sierpnia, rejestracja 9-15), podczas której będzie można oddać krew.

W Pasłęku trwają 30. Świętojańskie Zawody Balonowe. Do niedzieli, jeśli pogoda pozwoli, będzie można podziwiać, jak balonowe załogi radzą sobie na ziemi i w powietrzu. Program jest tutaj.

Dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL zamienił się w tętniące energią miasteczko lekkoatletyczne. Dzieci oraz młodzież mogą wziąć udział w wydarzeniu „Sprawdź się w królowej sportu”. Gośćmi specjalnymi są wybitna polska biegaczka, reprezentantka Polski, uczestniczka igrzysk olimpijskich i medalistka mistrzostw Europy Sofia Ennaoui oraz pochodzący z Elbląga Kacper Lewalski, wicemistrz Europy juniorów i halowy rekordzista Polski. Festyn „Sprawdź się w królowej sportu” zaplanowano na piątek 21 sierpnia. W godzinach 12-17 każde chętne dziecko będzie mogło sprawdzić swoje sportowe umiejętności na przygotowanych stanowiskach lekkoatletycznych.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zaprasza na koncert zespołu Flores Rosarum „Vox visionum. Głos mistycznych objawień św. Hildegardy z Bingen”. Odbędzie się 21 sierpnia o godz. 18 w Szpitalu św. Ducha, ul. Fromborska 6. Wstęp - 5 zł.

W tym roku nasze piękne miasto obchodzi jedyne w swoim rodzaju, 780. urodziny nadania praw miejskich! Z tej okazji Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze „Denar” zaprasza wszystkich Elblążan i turystów do wspólnej, pamiątkowej fotografii. W końcu coś wyjątkowego musi pozostać po naszych urodzinach, prawda? Nasze wspólne zdjęcie będzie zrobione w piątek (21 sierpnia) o godz. 18:30 na placu przed katedrą św. Mikołaja. Bądźcie punktualni i zabierzcie ze sobą dobre humory!

22 sierpnia o godz. 19:30 w Pasłęku, w kościele św. Bartłomieja rozbrzmiewać będą zabytkowe organy, na których grać będzie Krzysztof Urbaniak, dyrektor artystyczny Pasłęckiego Festiwalu Organowego, a także ekspert i konsultant przy ukończonej przed trzema laty konserwacji i rekonstrukcji zbudowanych w latach 1717-1719 organów Andreasa Hildebrandta w Pasłęku. Koncert będzie poświęcony dawnym organistom i chórzystom kościoła.

23 sierpnia w godz. 10-14 odbędzie się kolejne Śniadanie na trawie w Galerii EL. Więcej na plakacie w tym materiale.

CS Galeria EL zaprasza na oprowadzanie kuratorskie, które odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia o godz. 12. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się więcej na temat historii performansu, konceptualnych mistyfikacji oraz zakulisowych wydarzeń, które działy się na przestrzeni ponad 60 lat działań Galerii EL. Bohaterkami będą wystawy „Rzeźba oszustka” oraz „i tylko wysp tych nie ma”.

Muzeum Regionalne w Tolkmicku (pl. Wolności 3) zaprasza na ostatnie dni prezentacji prac Michała Nowaka, czyli wystawy pod tytułem "W przestrzeni światła". Wystawę można oglądać do końca sierpnia. Muzeum Regionalne w Tolkmicku jest czynne od środy do niedzieli w godz. 13-18.

Zobacz też, co na ten weekend przygotowała Biblioteka Elbląska, a co MOSiR.

Sportowy weekend z portElem znajdziesz tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!