Co dzieje się na Wyspie Estyjskiej

Na Wyspie Estyjskiej, która powstaje na Zalewie Wiślanym, rozpoczął się montaż rurociągu refulacyjnego, za pomocą którego w głąb wyspy będzie transportowany urobek z pogłębiania rzeki Elbląg. Przypomnijmy, że 7,5-km odcinek rzeki do wysokości oczyszczalni ścieków do stycznia 2027 roku ma pogłębić do 5 m niemiecko-holenderskie konsorcjum, które wygrało przetarg Urzędu Morskiego w Gdyni. Zobacz zdjęcia i film!

Najnowsze nagrania i zdjęcia z prac na Wyspie Estyjskiej, z minionego weekendu, zrealizował kanał 24plreporter, który jako jedyny ma zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego na loty dronem w tym obszarze.

– Trwa montaż rurociągu refulacyjnego na wyspie. Tymi rurami będzie płynął w głąb wyspy urobek przywieziony szalandami lubi innymi jednostkami z pogłębiania rzeki Elbląg. Działające tu dwie pompy mają dużą wydajność, są w stanie wpompować nawet kilka tysięcy metrów sześciennych urobku na godzinę – tłumaczy autor nagrania Piotr Wojewódzki, redaktor naczelny 24plreporter.

Prace wykonuje holendersko-niemieckie konsorcjum firm, które wygrało przetarg na pogłębianie rzeki Elbląg na odcinku od Zalewu Wiślanego do wysokości oczyszczalni ścieków. To prawie 7,5 km toru wodnego, który będzie pogłębiony do 5 m. Wykonawca ma na to czas do stycznia 2027 roku. Wartość kontraktu to 51 mln zł.

Do pogłębienia pozostaje jeszcze ostatni odcinek rzeki, od oczyszczalni ścieków do terminala portowego przy ul. Radomskiej. W tym roku Urząd Morski w Gdyni powinien ogłosić przetarg na wykonanie prac.