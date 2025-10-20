Program stypendialny Promocje 2025

Na zdjęciu Magdalena Garbecka i Alicja Król – stypendystki z 2023 roku, fot. arch. ETK

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „Promocje”, którego organizatorem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Program ten realizowany jest z wpływów z 1,5 proc. podatku przekazywanego na rzecz Towarzystwa jak i ze środków własnych ETK, a kierowany do studentów uczelni artystycznych, młodych twórców (do 35 roku życia).

Stypendium można przeznaczyć na m.in. realizację koncertu, wystawy, wydanie płyty czy książki, ale też i na udział w kursach mistrzowskich czy festiwalach. W tym roku wnioski o stypendia można składać do 3 listopada 2025 r. Szczegółowy regulamin zamieszczony jest m.in. na Facebooku ETK, jak i na stronie internetowej. Stypendia będą wręczone na Koncercie Donacyjnym, który też będzie okazją do podziękowania naszym darczyńcom, wolontariuszom i partnerom.

Informacja organizatora