Wojciech Skibicki biskupem elbląskim

18 października bp Wojciech Skibicki stał się pełnoprawnym biskupem Diecezji Elbląskiej. Uroczysty ingres odbył się w Katedrze św. Mikołaja, wzięli w nim udział najważniejsi kościelni hierarchowie, przedstawiciele władz państwowych i licznie przybyli wierni.

Ojciec Święty Leon XIV ustanowił biskupa Wojciecha Skibickiego ordynariuszem Diecezji Elbląskiej. Kanoniczne objęcie diecezji nastąpiło w piątek (17 października). Dzisiejszy uroczysty ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu, która pełni funkcję „matki kościołów” Diecezji Elbląskiej, rozpoczęła uroczysta procesja pod przewodnictwem księdza arcybiskupa nuncjusza Antonio Guido Filipazzi. Przy drzwiach kościoła nowego biskupa elbląskiego powitał prepozyt kapituły, który podał nowemu ordynariuszowi do ucałowania gotycki krucyfiks z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Następnie ksiądz biskup pokropił wszystkich zgromadzonych wodą święconą, po czym procesja wyruszyła dalej w kierunku prezbiterium, gdzie nastąpiły właściwe części liturgii.

Słowa powitania

Przed rozpoczęciem liturgii przybyłe na uroczystości delegacje powitał ks. dr Zbigniew Kulesz. Wśród wielu przybyłych gości znaleźli się m.in. przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda, arcybiskupi i biskupi z Gdańska, Olsztyna, Włocławka, Ełku, Łowicza, Łodzi i Elbląga, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, rektor Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, dziekan Wydział Teologii UWM w Olsztynie, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i związkowych, konsul honorowy Republiki Mołdawii oraz wiceprezydent Elbląga Katarzyna Wiśniewska wraz z przewodniczą rady miejskiej Grażyną Kluge.

Na uroczystość przybyli również przedstawiciele kościołów polsko-katolickiego, ewangelickiego, grekokatolickiego, prawosławnego i zielonoświątkowego. Powitano również przedstawicieli oświaty, służb mundurowych i służby zdrowia, NSZZ „Solidarność” oraz licznie przybyłych wiernych z różnych grup i wspólnot parafialnych.

Odczytanie bulli nominacyjnej

Następnie ks. kanonik dr Grzegorz Puchalski odczytał bullę papieską, w której papież Leon XIV mianował księdza biskupa Wojciecha Skibickiego biskupem elbląskim. W bulli napisano, że po rezygnacji biskupa Jacka Jezierskiego z pełnionej funkcji papież Leon XIV po wysłuchaniu Dykasterii do spraw Biskupów ustanawia biskupa Wojciecha Skibickiego nowym biskupem elbląskim, „z prawami i obowiązkami przynależnymi do tego urzędu, zgodnie z prawem kanonicznym”. Papież Leon XIV udzielił też nowemu ordynariuszowi swego błogosławieństwa i zawierzył opiece Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów oraz św. Janowi Pawłowi II „aby – jak napisał papież – powierzona Tobie owczarnia znajdowała w Twojej osobie troskliwego pasterza, który szuka nie własnego dobra, ale dobra innych (por. 1 Kor 10,24).

Symbole posługi i władzy

Po odczytaniu bulli papieża Leona XIV przedstawiającej wiernym nowego duszpasterza, biskup Wojciech Skibicki otrzymał od nuncjusza apostolskiego oraz biskupa Jacka Jezierskiego pastorał, który symbolizuje władzę pasterską, po czym zasiadł na katedrze (miejsce do siedzenia), z której będzie nauczał, przewodniczył liturgii i sprawował posługę w Diecezji Elbląskiej.

Homagium

W dalszej części uroczystości przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich złożyli nowemu ordynariuszowi homagium, czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa. Po czym nastąpiła dalsza część liturgii, którą swoim śpiewem ubogaciły przybyłe na ingres chóry - Alta Trinita z Elbląga i Carmen Gregorianum z Pasłęka. Podczas liturgii pod kierownictwem ks. kan. dr. hab. Piotra Towarka wykonano m.in. Sanctus i Agnus Dei z "Missa Gaudete" z „Mszy radości” (muz. Urszula Rogala), której tytuł nawiązuje do zawołania biskupiego znajdującego się w herbie nowego Biskupa Elbląskiego, czyli "Ewangelia źródłem radości".

Homilia wyznacza kierunki

Bp Wojciech Skibicki rozpoczął swoją homilię od przywitania wszystkich przybyłych, słowami podziękowania dla przybyłych by modlić się w tym miejscu „z nowym, ale przecież znanym im” biskupem. Dzieląc się ze zgromadzonymi w katedrze wrażeniami z rozmowy w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie bp Wojciech Skibicki wspomniał słowa nuncjusza apostolskiego Antonio Guido Filipazzi, który niemal na powitanie powiedział: „Ksiądz biskup nie musi się uczyć nowej diecezji, bo jest u siebie”. Następnie biskup Wojciech Skibicki przypomniał swoją drogę do kapłaństwa i do święceń biskupich oraz więzi z Elblągiem i Diecezją Elbląską. Wspomniał też ś.p. biskupa Andrzeja Śliwińskiego, z którego rąk w katedrze św. Mikołaja 30 lat temu przyjął święcenia kapłańskie.

Nawiązując do dzisiejszej liturgii słowa, a zwłaszcza ewangelii czytanej w dniu wspomnienia św. Łukasza, który był lekarzem, nowy biskup elbląski mówił:

–Tu nie chodzi tylko o ludzi ubogich materialnie, ale i o tych ubogich z powodu duchowej pustki, braku wartości, nadziei i miłości. Ludzie zagonieni są dziś często głodni duchowego pokarmu. Często nie rozpoznają tego, co tak naprawdę nie zaspokoi tego głodu i w konsekwencji szkodzi. A potrzeba, aby doprowadzić człowieka do Boga – mówił biskup. - Aby spotkać tych, którzy nie przyjdą do nas sami, trzeba przekraczać mury, struktury i bariery. To jest misja kościoła elbląskiego, której nie zrealizuję bez was, bez ludzi kościoła zaangażowanych w swoich misjach. Podejmijmy to wyzwanie razem.

W dalszej części homilii biskup Wojciech Skibicki prosił o modlitwę, aby podołał wyzwaniu bycia dobrym ojcem diecezji i ludzi tu żyjących.

Gratulacje od prezydenta RP

Po komunii św. przybyli goście osobiście mogli złożyć gratulacje nowemu biskupowi elbląskiemu. Wcześniej jednak odczytano list od prezydenta RP Karola Nawrockiego, który gratulując objęcia diecezji, złożył biskupowi Wojciechowi Skibickiemu życzenia „wszelkich potrzebnych darów i łask Ducha Świętego”. W swoim liście prezydent RP wspomniał o swoich badaniach prowadzonych w przeszłości na ziemi elbląskiej oraz o pięknie katedry elbląskiej, która jest jedną z najwyższych w kraju.

Następnie wiceprezydent Elbląga Katarzyna Wiśniewska odczytała list gratulacyjny od prezydenta Elbląga dr. Michała Missana.

Po przemówieniach i gratulacjach bp Wojciech Skibicki podziękował wszystkim przybyłym za życzenia, gratulacje i wspólną modlitwę.

Po zakończeniu obrzędów mszy św. i wyjściu procesji z kościoła katedralnego wszyscy wierni mieli możliwość złożenia życzeń nowemu biskupowi Diecezji Elbląskiej.