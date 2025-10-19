Kolizja z udziałem radiowozu

Dziś (19 października) na skrzyżowaniu ul. płk. Dąbka z Brzozową doszło do kolizji radiowozu z innym autem osobowym.

Do zdarzenia doszło po godz. 11. Ze względu na to że do kolizji doszło z udziałem radiowozu, na miejsce przybył prokurator.

- Policjanci z wydziału ruchu drogowego jechali z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi na pilną interwencję. Na czerwonym świetle wjechali na skrzyżowanie, nie zachowując szczególnej ostrożności i doszło do kolizji z udziałem samochodu który wyjeżdżał z ulicy Brzozowej. Dodatkowo wpadli na mercedesa, który usiłował wyjechać z ulicy Cichej w prawo. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci zostali przebadani z udziałem prokuratora rejonowego, bo taka jest procedura. Policjant kierujący radiowozem został ukarany mandatem i punktami. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń - mówił pracujący na miejscu zdarzenia policjant.

O sytuacji jako piersi poinformowali nas nasi Czytelnicy.