Nareszcie weekend. Marsz amazonek, noc bibliotek i muzyka miasta

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

piątek (17 października)

Tego dnia Biblioteka Pedagogiczna zaprasza na wyjątkową Noc Bibliotek 2025 pod hasłem „Do dzieła!” – pełną kreatywności, inspiracji i dobrej energii! Biblioteka zamieni się w przestrzeń sztuki, technologii i rękodzieła, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Więcej tutaj.

 

O godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się też spotkanie z Moniką Śliwińską, autorką książki „Książę. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego”. Rozmowa poświęcona będzie nie tylko samej książce, ale przede wszystkim jej bohaterowi – Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu, jednemu z najbardziej fascynujących intelektualistów pierwszej połowy XX wieku. Wstęp wolny, więcej tutaj.

 

„Wewnętrzne Krajobrazy" w Kamieniczkach Elbląskich to kontemplacyjna ekspozycja fotograficzna Dagmary Minkiewicz badająca relację pomiędzy światem natury a naszym wewnętrznym dobrostanem. Czarno-białe fotografie naturalnych struktur i kształtów, wykonane w kameralnych warunkach studyjnych, tworzą intymną przestrzeń refleksji i spokoju. Więcej o wystawie tutaj.

 

Sobota (18 października)

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza na wyjątkowy spacer krajobrazowy po okolicach Tolkmicka pod hasłem: „Przyroda + Miasto?? Czy da się to pogodzić?”. Ponadto w programie plener artystyczny (obowiązują zapisy) oraz ognisko. Więcej tutaj.

 

Tego dnia w Caffe Przystań Grupy Wodnej przy ul. Wybrzeże Gdańskie 12 odbędzie się też Elbląski Dzień Poezji, czyli spotkania autorskie, warsztaty, turniej jednego wiersza i koncert. Więcej tutaj.

 

Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek zaprasza na kolejny Marsz Zdrowia „Kocham Cię Życie”. Wyjście tradycyjnie o godz. 12 spod Urzędu Miejskiego przy Łączności 1. W programie m. in. badania zdrowotne i profilaktyczne.

 

Na sobotę zaplanowano też koncert premierowy albumu EL CELLO - Muzyka Miasta, który odbędzie się w Galerii EL 18 października. Z zespołem wystąpi Dagna Krause. To elbląska wiolonczelistka i kompozytorka, która stworzyła cztery impresje dźwiękowe o istotnych obiektach Elbląga. Ich dobór był subiektywny, a muzyka oddaje charakter i nastrój tych miejsc. Wstęp wolny, więcej tutaj.

 

O imprezach sportowych, które odbędą się w weekend, przeczytacie w tym artykule.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!

