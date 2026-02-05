UWAGA!

Słoneczna z nową biblioteką

 Elbląg, W filii Biblioteki przy ul. Słonecznej na gości czekają nie tylko książki
W filii Biblioteki przy ul. Słonecznej na gości czekają nie tylko książki

- To jest bardzo ważna sala. To ma być ulubione miejsce dla wagarowiczów i dla tych, którym do domu się nie spieszy i chcą tutaj spędzać czas w trakcie różnych aktywności – żartował Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej. Dziś (5 lutego) po remoncie dla czytelników i nie tylko udostępniono filię Biblioteki przy ul. Słonecznej. Książki można już wypożyczać. Zobacz zdjęcia.

- Musimy odzyskać młodzież dla słowa pisanego. Musimy dać im zajęcia inne niż tylko te na ekranie telefonu – mówił Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej podczas dzisiejszej uroczystości. - Można tutaj zarówno odrabiać lekcje, jak i spędzić wagary.

W wyremontowanej bibliotece na gości oprócz książki czeka też m.in. stół do mini bilarda, stoły i krzesła (zarówno dla dużych, jak i dla mniejszych użytkowników), gdzie będzie można spędzić czas podczas różnych aktywności. Niekoniecznie związanych z literaturą, chociaż 21 tysięcy książek czeka na czytelników (w tym 1,1 tys. nowości kupowanych w ubiegłym roku).

Modernizacja kosztowała 422 tys. zł, z czego większość (241 837, 61 zł) pochłonął remont podłogi. Trwała od czerwca ubiegłego roku. Niestety, maskotka Słonecznej biblioteki – kot Pimpek Bibliofil do filii nie wróci.

Za tydzień udostępniona po remoncie będzie filia biblioteki przy ul. Piłsudskiego. W planach na ten rok jest jeszcze uruchomienie kolejnego książkomatu. Gdzie stanie dokładnie, tego dyrektor Biblioteki nie chciał na razie ujawnić.

SM

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • zwierzęta to nie maskotki !!!
  • Bardzo estetycznie wygląda na zdjęciach. Nowoczesne miejsce - powinno cieszyć się zainteresowaniem.
  • Remont podłogi za ćwierć miliona. Nieźle.
  • Słoneczna dla Hyzia! :)
  • a moze dasz przykład i powiesz; "Musimy odzyskać młodzież dla słowa pisanego. Musimy dać im zajęcia inne niż tylko te na ekranie telefonu" - dlatego zwalniam już niebawem miejsce dyrektorski i ide na emeryture, niech młody elblazanin dostanie prace dyra biblitoeki, bedzie młody miał zajecie. Dasz rade tak zrobi jacek? Oddaj w końcu tron w tym pieknym duzym gabinecie. Tez bym chciał.... :)
  • tak biblioteka pędziła za cyfryzacją, wszedzie monitory, komputery na dole w bibliotece salon gier dla młodzięzy a teraz krzyk, że im się Genesis włączył i nie ma komu czytać :) przeciez sami o to zadbaliście poniekad ale hihot histroii
  • A szkoda, że Pimpek nie wróci. Bynajmniej nie był traktowany jak maskotka i bardzo mu się tam podobało. Zresztą był oswojony z ludźmi, nawet tymi, których nie znał. Nie ukrywam, że częściej bym odwiedzał ich bibliotekę, gdyby nadal tam zamieszkiwał. A teraz bywam już rzadziej. Jakoś w Urzędzie Miasta w Ostródzie potrafili niedawno pomóc bezdomnemu kotu - a u nas... kłody Paniom z biblioteki pod nogi (co jest jeszcze dziwniejsze, że w sytuacji, w której Pimpek tam już wcześniej przez długi czas przebywał).
  • ja da redę z karyną przy bilardzie wypić energetyka i zapalić elektryka to idę! lepsze nie różowe sandały w markecie :)
