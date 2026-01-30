UWAGA!

----

Nareszcie weekend: morsowanie i koniec ferii

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

- Jak karnawał, to szaleństwo! A skoro szaleństwo, to tylko w doborowym towarzystwie i przy dobrej rozrywce. Mamy dla Was idealny sposób na ten czas, "Okno na parlament" – podaje Teatr im. A. Sewruka. Więcej o poszczególnych spektaklach tutaj. Najbliższy - 30 stycznia.

 

Gmina Rychliki zaprasza na Charytatywny VII Zlot Morsów Dzierzgoń Team nad J. Korsuń dla Hospicjum Pomorze Dzieciom. Cały dochód podczas zbiórki w dniu zlotu trafi do Hospicjum Pomorze Dzieciom. W planach morsowanie, licytacje, biesiada. Wydarzenie odbędzie się 1 lutego, rozpoczęcie 10.40.

 

Zwieńczeniem Ferii z MOSiR-em będzie w tym roku plenerowe spotkanie w Bażantarni. W niedzielę, 1 lutego, o godzinie 10 na polanie z wiatami odbędą się zajęcia survivalowe prowadzone przez żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Braniewa. Uczestnicy poznają podstawy radzenia sobie w terenie, a wspólne ognisko będzie okazją do integracji i symbolicznego zakończenia ferii.

 

Inne propozycje proponowanych w Elblągu zajęć na ferie zebraliśmy w tym artykule.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu.

red.

