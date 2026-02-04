Hejnał Elbląga o 12.46. To symboliczna godzina

Czytelnicy pytają naszą redakcję, dlaczego hejnał Elbląga z wieży ratusza słychać obecnie o 12.46, a nie o 12 jak to było jeszcze w ubiegłym roku. Przypominamy więc, że to nawiązanie do daty 1246, czyli roku nadania Elblągowi praw miejskich. W tym roku świętujemy 780. rocznicę tego wydarzenia.

Rada Miejska w Elblągu ogłosiła 2026 r. Rokiem Obchodów 780. Rocznicy Nadania Elblągowi Praw Miejskich. Jeden rocznicowy akcent już jest i słychać go bardzo dobrze. A chodzi o hejnał Elbląga, który jest teraz odtwarzany z wieży ratusza o 12.46, a nie o godz. 12 jak to było przez lata. W ratuszu trwają ustalenia dotyczące szczegółowego programu obchodów, rozłożonych na cały rok. O szczegółach poinformujemy, jak tylko będą znane.

A my przypomnijmy, że Elbląg (założony w 1237 r. przez Krzyżaków) prawa miejskie (na prawie lubeckim) uzyskał 10 kwietnia 1246 r. w uznaniu zasług w walkach z gdańszczanami i Prusami. Do miasta tego dnia zjechał szereg dostojników, a wśród nich wielki mistrz Heinrich von Hohenlohe, mistrz krajowy Poppo von Osternah, sześciu innych braci zakonnych, biskup chełmiński Heidenreich oraz franciszkanin z Torunia Albert. Elbląg reprezentowany był przez sołtysa Gotfryda i rajców, plebana i notariusza miejskiego.

Przywilej lokacyjny w kwestiach sądowniczych i politycznych ograniczał (w porównaniu z prawem lubeckim) swobodę mieszczan. Elbląg otrzymał rozległe posiadłości ziemskie, jednakże z zakazem budowy młynów i łowienia ryb siecią. Najważniejszym organem w mieście była rada, pierwotnie obieralna, która reprezentowała miasto na zewnątrz i skupiała w swym ręku sprawy administracyjno-gospodarcze. Przywilej nakładał na miasto zobowiązania finansowe wobec Zakonu.

Członkostwo Elbląga w Związku Hanzeatyckim ugruntowało jego ówczesną pozycję w basenie Morza Bałtyckiego, a symbole miasta takie jak herb, flaga czy pieczęć z wizerunkiem hanzeatyckiej kogi przypominają o jego morskim i kupieckim dziedzictwie.

Skąd się wziął hejnał

Hejnał Elbląga od 1975 r. wybijały kuranty. Melodię na motywach siedemnastowiecznej pieśni Piotra z Druzna ułożył ówczesny dyrektor szkoły muzycznej Józef Karpiński - pisał Juliusz Marek, pasjonat i popularyzator historii Elbląga. - Wykonany w czynie społecznym przez elbląskich rzemieślników mechanizm kurantów wielokrotnie psuł się, aż wreszcie zamilkł na wiele lat. Obecnie emitowany hejnał jest odtwarzany elektronicznie od 26 lipca 1999 roku. Nagrany został przez trębacza orkiestry dywizyjnej, a aparaturę ufundował urodzony w Elblągu ówczesny burmistrz Hamburga Ortvin Runde.