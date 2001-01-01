Zagraj w planszówki

Po sukcesie wiosennego 5. El Festiwalu Planszówkowy Zawrót Głowy zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na dodatkową jesienną edycję wydarzenia – robimy dogrywkę, czyli cały dzień grania i fantastycznej zabawy. Wstęp wolny.

Spotkamy się w nadchodzącą sobotę, 27 września w godz. 10:00-18:00 w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Na uczestników czekać będzie "gigantyczna" wypożyczalnia gier dla każdego, w tym popularne i znane gry, ale też wiele nowości. W trakcie odbędą się dwa konkursy z nagrodami.

Dlaczego warto przyjść? Bo to idealna okazja, żeby poznać nowe tytuły, spotkać ludzi z pasją i dać się porwać atmosferze wspólnej zabawy. Niezależnie czy grasz od lat, czy dopiero zaczynasz – Festiwal Planszówkowy Zawrót Głowy to miejsce dla Ciebie!