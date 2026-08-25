Żuławy - kraina między pamięcią a tożsamością

2 września o godz. 18:00 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Tomaszem Słomczyńskim, autorem reporterskiej opowieści „Delta. Przez Żuławy” – książki o niezwykłej krainie, jej mieszkańcach, pamięci i poszukiwaniu tożsamości miejsca. Rozmowę z autorem poprowadzi Dominik Żyłowski. Wstęp wolny.

Żuławy to region, którego historia zapisana jest w krajobrazie – w kanałach, wałach przeciwpowodziowych, starych domach podcieniowych, cmentarzach i śladach dawnych mieszkańców. To ziemia kształtowana przez wspólną pracę Niemców, Polaków i Holendrów, katolików, luteranów i menonitów, którzy przez wieki razem oswajali wymagającą naturę delty Wisły. Budowali wały, osuszali pola i tworzyli wspólnotę opartą na wzajemnym zaufaniu.

Po 1945 roku historia Żuław gwałtownie się zmieniła. Wysiedlenia, nowi osadnicy i konieczność odnalezienia się w obcym dziedzictwie sprawiły, że mieszkańcy tej ziemi musieli na nowo zbudować swoją relację z miejscem. To właśnie pytanie o pamięć i tożsamość Żuławiaków staje się jednym z najważniejszych tematów książki Tomasza Słomczyńskiego.

Autor wędruje przez Żuławy – dosłownie i metaforycznie – próbując uchwycić charakter tej niezwykłej krainy położonej poniżej poziomu morza. Spotyka mieszkańców, sięga do archiwów i opowieści, by pokazać miejsce pełne sprzeczności: piękne i melancholijne, naznaczone stratą, ale także silnym przywiązaniem ludzi do ziemi, na której żyją.

„Delta. Przez Żuławy” została uhonorowana Nagrodą Warmii i Mazur Wawrzyn. To książka szczególnie bliska mieszkańcom regionu – opowiada bowiem nie tylko o przeszłości Żuław, ale także o tym, co sprawia, że ludzie czują się związani z konkretnym miejscem i jego historią.

Tomasz Słomczyński (ur. 1976) – dziennikarz i reporter, obecnie związany z portalem TVN24.pl. Publikował m.in. w „Dużym Formacie”, „Plusie Minusie”, „Magazynie Świątecznym Gazety Wyborczej” oraz prasie regionalnej. Jest autorem książek poświęconych miejscom i społecznościom, m.in. „Kaszëbë”, „Sopoty”, „Sopot, czwarta rano”, „Miejsca przeklęte” oraz „Delta. Przez Żuławy”.

Zapraszamy na spotkanie z autorem opowieści o regionie, który – choć wielokrotnie doświadczony przez historię – wciąż pozostaje miejscem silnych więzi, pamięci i poszukiwania własnej tożsamości.