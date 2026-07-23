Akademia Olimpii z kolejnym wzmocnieniem

Drugi zespół Olimpii konsekwentnie wzmacnia proces szkolenia, włączając do kadry doświadczonych zawodników. Po Oleksiju Prytuliaku do zespołu dołączył kolejny piłkarz, który ma nie tylko podnieść jakość gry rezerw, ale również pomóc młodzieży stawiającej pierwsze kroki w seniorskim futbolu.

Patryk Wieliczko, bo o nim mowa, jest wychowankiem żółto-biało-niebieskich, który po latach wraca do klubu, w którym stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Nie należy jednak patrzeć na ten transfer wyłącznie przez pryzmat sentymentów. Jednym z jego zadań będzie przekazywanie młodszym zawodnikom boiskowego doświadczenia i wsparcie w pierwszych krokach w seniorskiej piłce. Do Elbląga wraca po bardzo udanym sezonie w Sokole Ostróda. Jego zespół sięgnął po Wojewódzki Puchar Polski, a sam zawodnik należał do najbardziej produktywnych. W klasyfikacji kanadyjskiej zgromadził 16 punktów, na które złożyło się 10 bramek i 6 asyst.

Podobnie jak w przypadku Prytuliaka, powrót Patryka Wieliczki nie oznacza, że jego rola ograniczy się wyłącznie do wspierania młodszych kolegów. Rezerwy pozostają bezpośrednim zapleczem pierwszej drużyny, dlatego dobra forma może otworzyć drogę również do kadry prowadzonej przez Karola Przybyłę. W piłce o miejscu w zespole decydują przede wszystkim umiejętności i aktualna dyspozycja, a nie metryka czy wcześniejsze dokonania.

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