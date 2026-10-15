Kanał Elbląski Cudem Polski

W internetowym głosowaniu czytelnicy „National Geographic Traveler” właśnie wybrali Cuda Polski 2026. Takie miejsce wybrano dla każdego z województw, a w warmińsko-mazurskim wygrał Kanał Elbląski.

- Przez ponad miesiąc czytelnicy „National Geographic” oddali ponad 220 tys. głosów na 48 nominowanych miejsc. Wiemy, wybór nie był łatwy – każdy z kandydatów z 16 województw przyciągał zupełnie czymś innym. W rywalizacji brały udział m.in. przyrodnicze szlaki, wielowiekowe zabytki oraz interaktywne, wciągające muzea. Mimo tak trudnego wyboru, udało Wam się zdecydować - czytamy na national-geographic.pl.

Kanał Elbląski powstał w XIX wieku dla połączenia jezior Pojezierza Iławskiego z elbląskim portem. Charakterystyczną atrakcją kanału są pochylnie umożliwiające przemieszczanie statków po lądzie.

- Już w 1845 r. zwodowano pierwszą barkę przystosowaną do rejsów po kanale. Jeszcze nie było kanału, a już w prywatnych stoczniach szkutnicy budowali jednostki dla przewoźników. Pięć lat później ruszył pierwszy odcinek kanału z Ostródy do wsi Karczemka. Stamtąd, kamiennym traktem, towary transportowano wozami do Elbląga - mówił Sławomir Dylewski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego "Navicula" w wywiadzie dla portElu. Cały materiał o Kanale tutaj.

Województwo warmińsko-mazurskie było w tej edycji plebiscytu reprezentowane przez trzy atrakcje: szlak rowerowy Łynostrada, jezioro Jeziorak oraz Kanał Elbląski właśnie.

Pełne wyniki:

Dolnośląskie – Arboretum Wojsławice

– Arboretum Wojsławice Kujawsko-pomorskie – Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy

– Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy Lubelskie – Kraszczady

– Kraszczady Lubuskie – Gród Santok

– Gród Santok Łódzkie – Aflopark w Pabianicach

– Aflopark w Pabianicach Małopolskie – Krynica-Zdrój

– Krynica-Zdrój Mazowieckie – Otwock i Świdermajer

– Otwock i Świdermajer Opolskie – Zamek Książęcy w Niemodlinie

– Zamek Książęcy w Niemodlinie Podkarpackie – Kościół w Haczowie

– Kościół w Haczowie Podlaskie – Pojezierze Suwalskie i Jezioro Hańcza

– Pojezierze Suwalskie i Jezioro Hańcza Pomorskie – Kalwaria Wejherowska

– Kalwaria Wejherowska Śląskie – Szlak Orlich Gniazd

– Szlak Orlich Gniazd Świętokrzyskie – Rzeka Nida

– Rzeka Nida Warmińsko-Mazurskie – Kanał Elbląski

– Kanał Elbląski Wielkopolskie – Kraina 100 Jezior

– Kraina 100 Jezior Zachodniopomorskie – Chłopy

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