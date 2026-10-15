Kanał Elbląski Cudem Polski
W internetowym głosowaniu czytelnicy „National Geographic Traveler” właśnie wybrali Cuda Polski 2026. Takie miejsce wybrano dla każdego z województw, a w warmińsko-mazurskim wygrał Kanał Elbląski.
- Przez ponad miesiąc czytelnicy „National Geographic” oddali ponad 220 tys. głosów na 48 nominowanych miejsc. Wiemy, wybór nie był łatwy – każdy z kandydatów z 16 województw przyciągał zupełnie czymś innym. W rywalizacji brały udział m.in. przyrodnicze szlaki, wielowiekowe zabytki oraz interaktywne, wciągające muzea. Mimo tak trudnego wyboru, udało Wam się zdecydować - czytamy na national-geographic.pl.
Kanał Elbląski powstał w XIX wieku dla połączenia jezior Pojezierza Iławskiego z elbląskim portem. Charakterystyczną atrakcją kanału są pochylnie umożliwiające przemieszczanie statków po lądzie.
- Już w 1845 r. zwodowano pierwszą barkę przystosowaną do rejsów po kanale. Jeszcze nie było kanału, a już w prywatnych stoczniach szkutnicy budowali jednostki dla przewoźników. Pięć lat później ruszył pierwszy odcinek kanału z Ostródy do wsi Karczemka. Stamtąd, kamiennym traktem, towary transportowano wozami do Elbląga - mówił Sławomir Dylewski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego "Navicula" w wywiadzie dla portElu. Cały materiał o Kanale tutaj.
Województwo warmińsko-mazurskie było w tej edycji plebiscytu reprezentowane przez trzy atrakcje: szlak rowerowy Łynostrada, jezioro Jeziorak oraz Kanał Elbląski właśnie.
Pełne wyniki:
- Dolnośląskie – Arboretum Wojsławice
- Kujawsko-pomorskie – Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy
- Lubelskie – Kraszczady
- Lubuskie – Gród Santok
- Łódzkie – Aflopark w Pabianicach
- Małopolskie – Krynica-Zdrój
- Mazowieckie – Otwock i Świdermajer
- Opolskie – Zamek Książęcy w Niemodlinie
- Podkarpackie – Kościół w Haczowie
- Podlaskie – Pojezierze Suwalskie i Jezioro Hańcza
- Pomorskie – Kalwaria Wejherowska
- Śląskie – Szlak Orlich Gniazd
- Świętokrzyskie – Rzeka Nida
- Warmińsko-Mazurskie – Kanał Elbląski
- Wielkopolskie – Kraina 100 Jezior
- Zachodniopomorskie – Chłopy
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