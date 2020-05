Kto widział tego mężczyznę?

Braniewska policja poszukuje 30-letniego Adriana Dawidowa, mieszkającego w Głębocku, który zaginął 26 maja.

Adrian Dawidow ma 175 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę ciała, włosy krótkie ciemne, oczy ciemne. Nie miał zarostu, nos prosty, uszy małe, uzębienie pełne. Znaki szczególne: tatuaż na plecach w górnej ich części z napisem. W dniu zaginięcia – 26 maja – był ubrany w ciemną granatową bluzę, ciemne spodnie dresowe i gumofilce.

W dniu zaginięcia, ok. godz.16 wrócił z pracy do domu i poszedł do kolegi, następnie po 5 minutach stwierdził, że wraca do domu. Do chwili obecnej nie dotarł do miejsca zamieszkania oraz nie kontaktował się z rodziną ani bliskim osobami. Wszelkie informacje dotyczące osoby zaginionej proszę kierować do Komendy Powiatowej Policji w Braniewie tel. (0-55) 244 0200 lub (0-55) 244 0239,