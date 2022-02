Policja chce skontaktować się z kobietą nagraną przez osiedlowy monitoring

Policjantka prowadząca sprawę porzucenia młodego pieska ustaliła, że widoczna na materiale z osiedlowego monitoringu kobieta może posiadać informację w tej sprawie.

Pies został przywiązany do ogrodzenia i tam pozostawiony było to 26 stycznia 2022 w okolicy sklepu przy ul. Wyczółkowskiego w Elblągu. Zamieszczamy również zdjęcie psa, który po interwencji trafił do schroniska dla zwierząt. Osoby, które rozpoznają psa i wiedzą do kogo mógł należeć proszone są o kontakt z policjantką pod nr tel.: 47 734 16 40 lub 511 393 453.