Zaginął mężczyzna

Policjanci z Pasłęka prowadzą poszukiwania zaginionego mężczyzny: Jacek Musinow, lat 48, syn Jerzego, zam. Drulity w gminie Pasłęk.

Ostatni raz zaginiony był widziany 15 sierpnia 2020 r. kiedy to miał wyjechać do Szwecji w celach zarobkowych. Po kilku dniach kontakt rodziny z Jackiem Musinowem urwał się i do chwili obecnej nie nawiązano. Nie jest znane jego aktualne miejsce pobytu.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby zaginionej o ich przekazanie na numer telefonu alarmowego 997, 112 lub 47 734 02, 734 19 02. Wszelkie informacje zmierzające do ustalenia miejsca pobytu zaginionego można również podawać anonimowo za na adres policja@elblag.ol.policja.gov.pl.