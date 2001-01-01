Harcerze zapraszają do wspólnego świętowania

W sobotę, 27 września, odbędzie się zwieńczenie obchodów 80-lecia harcerstwa na ziemi elbląskiej. Harcerze zapraszają do udziału w obchodach wszystkich mieszkańców.

Rok 2025 jest dla elbląskich zuchów I harcerzy szczególny, ponieważ obchodzimy 80-lecie harcerstwa na ziemi elbląskiej. Przez cały rok harcerski 2024/2025 członkowie naszego hufca świętowali ten jubileusz podczas zbiórek, wyjazdów i licznych przedsięwzięć. Zwieńczeniem całorocznych działań będzie Start Hufca ZHP Elbląg, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Program wydarzenia – 27 września 2025 r. (sobota):

• 9:00 – 11:30 – gra miejska dla harcerzy

• 11:45 – 13:00 – apel na ul. Osiedle Marynarzy

• 13:00 – 14:00 – przemarsz ulicami Elbląga

Trasa: Żeglarska - Królewiecka - Teatralna - Robotnicza - Pocztowa - Brama Targowa - Kamieniczki (Świętego Ducha 3)

• 14:00 – 16:00 – wernisaż w Kamieniczkach oraz ognisko na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej

Od 27 września do końca października w Kamieniczkach przy ul. Św. Ducha będzie dostępna wystawa pt. „80 lat harcerstwa ziemi elbląskiej". Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in.:

-sztandary i kroniki,

-harcerskie pamiątki związane z działalnością elbląskich drużyn,

-materiały multimedialne dokumentujące najważniejsze wydarzenia minionych dekad.

W dniu Startu Hufca na odwiedzających czekają dodatkowe atrakcje: pokaz mody harcerskiej, występy drużyn oraz drobny poczęstunek.

Serdecznie zachęcamy wszystkich elblążan do wspólnego świętowania – zarówno tych, którzy kiedyś byli harcerzami lub instruktorami, jak i osoby niezwiązane z harcerstwem.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Elbląga Michała Missana.