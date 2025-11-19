Ktoś podszywa się pod prezydenta Elbląga

Na Instagramie powstało konto, które podszywa się pod oficjalny profil prezydenta Elbląga Michała Missana na tej platformie społecznościowej. Władze miasta apelują do mieszkańców, aby nie udostępniali żadnych swoich danych temu profilowi.

Do władz miasta dotarły sygnały, że ktoś założył konto na Instagramie o nazwie przypominającej oficjalne konto Michała Missana z jego zdjęciem takim samym jak na oficjalnym profilu prezydenta. Sprawdziliśmy, że ma już ponad 180 obserwowanych kont i 5 obserwujących, te liczby systematycznie rosną. Nie ma na nim na razie żadnych postów. – Przez to fałszywe konto ktoś próbował wyłudzać dane osobowe – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Sprawa jest zgłoszona na policję.

„W związku z pojawieniem się w serwisie Instagram fałszywego konta prezydenta Elbląga Michała Missana informujemy, że jedynym profilem prezydenta na Instagramie jest profil „missanmichal”. Inne konta, wykorzystujące imię i nazwisko prezydenta, jego wizerunek lub funkcję są próbą podszywania się w celu wprowadzenia dezinformacji oraz działań niezgodnych z prawem – informuje Adrianna Kuzko z zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga. - Apelujemy, aby mieszkańcy nie obserwowali takich profili, nie odpowiadali na wiadomości z takich profili i pod żadnym pozorem nie udostępniali im jakichkolwiek danych osobowych, w tym numerów telefonów czy adresów e-mail. W przypadku natrafienia na takie konto prosimy o reagowanie i zgłoszenie go bezpośrednio do biura prasowego Urzędu Miejskiego.

Oficjalny profil prezydenta Elbląga na Instagramie wygląda tak i jest pod tym linkiem.