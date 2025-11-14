Nareszcie weekend: Na sportowo i dla schroniska

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

W piątek,14 listopada wyrusz na wieczorny bieg po tajemniczych Lasach Kadyńskich! To propozycja dla wszystkich miłośników biegania i niezwykłych przygód, wyjątkowy trening w ramach cyklu „Odkryj nieodkryte, poznaj Wysoczyznę”. Tym razem uczestnicy zanurzą się w jesienną aurę Lasów Kadyńskich po zmroku, gdzie jedynym światłem będą latarki czołowe uczestników. Zbiórka zaplanowana jest po zmierzchu. Początek o godzinie 18:30 pod Kadyny Folwark Hotel & Spa.

Również 14 listopada w godzinach od 14 do 18 na Placu Jagiellończyka w Elblągu odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu, prowadzonego przez OTOZ Animals. Akcja organizowana jest w ramach inicjatywy łączącej troskę o środowisko z pomocą potrzebującym zwierzętom.

W piątek o godz. 18 w filii bibliotecznej Kostka odbędzie się spotkanie z Anną Dziewit-Meller – pisarką, dziennikarką, wydawczynią, autorką bestsellerowych książek, w których z uwagą i empatią przygląda się historii kobiet, relacjom rodzinnym, tożsamości i pamięci zbiorowej.

MOSiR zaprasza miłośników rowerowych przygód na listopadową Miejską Wycieczkę Rowerową, która zabierze ich do dwóch malowniczych warmińskich wsi, Krzywca i Krzyżewa. Rusza w niedzielę, 16 listopada, o godz. 10 z pętli na ulicy Ogólnej. Udział wydarzeniu jest bezpłatny.

Również w niedzielę, 16 listopada, o godzinie 11, w hali sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się ogólnopolskie wydarzenie sportowo-edukacyjne „Szyjemy sport na miarę". To camp dla rodziców i dzieci w wieku 10–14 lat, promujący wspólne spędzanie czasu i aktywny styl życia.

