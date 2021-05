Kręć kilometry dla Elbląga!

Elbląg po raz drugi weźmie udział w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Zachęcamy do udziału w zabawie, która będzie trwała przez cały czerwiec. Kręcić kilometry dla naszego miasta można w każdym miejscu – wystarczą tylko dobre chęci i aplikacja „Aktywne Miasta”. Najaktywniejsi rowerzyści zostaną wyróżnieni przez prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego.

Głównymi celami rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski” są: propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej oraz promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu. Do tegorocznej edycji zabawy, organizowanej przez miasto Bydgoszcz, zgłosiło się ponad 50 miast, w tym po raz drugi Elbląg. Rywalizacja o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski” rozpocznie się 1 czerwca i potrwa cały miesiąc. Zachęcamy do wspólnej zabawy i aktywnego spędzania czasu. Kręcić kilometry dla naszego miasta można w każdym miejscu na świecie. Trzeba tylko: po pierwsze zainstalować na telefonie darmową aplikację „Aktywne Miasta” i wskazać Elbląg jako miasto, dla którego chce się zdobywać kolejne kilometry, a po drugie ruszyć w trasę.

Walka o Rowerową Stolicę Polski traktujemy jako element rekreacji, przede wszystkim formę aktywnego spędzania czasu na rowerowych dwóch kółkach. Do wspólnej zabawy zapraszamy również uczniów elbląskich szkół i ich rodziców. Przez cały czerwiec możecie kręcić kilometry dla swojej szkoły. Wystarczy tylko w aplikacji wskazać szkołę, dla której chce się kręcić kilometry. Najbardziej aktywne szkoły otrzymają w nagrodę stojaki rowerowe! Co ważne, o dobry wynik szkoły mogą zadbać nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice, znajomi i przyjaciele. Trzeba tylko w aplikacji wskazać szkołę (w przypadku pytań, wątpliwości należy dzwonić pod nr 55 239-31-48). Elbląg po raz drugi bierze udział w tej rywalizacji. W 2020 r. kampania, której głównym organizatorem jest Bydgoszcz, odbyła się we wrześniu. Rowerzyści wykręcili dla naszego miasta 60739 kilometrów. To dało Elblągowi 23 miejsce w gronie 44 miast. Najaktywniejsi rowerzyści zostali wyróżnieni przez prezydenta naszego miasta Witolda Wróblewskiego.

Co istotne w rywalizacji ogólnopolskiej, od tego roku dodatkowo wprowadzona została klasyfikacja miast w pięciu grupach wyodrębnionych na podstawie liczby ludności:

od 1 do 50 000 mieszkańców

od 50 001 do 65 000 mieszkańców

od 65 001 do 100 000 mieszkańców

od 100 001 do 200 000 mieszkańców

powyżej 200 001 mieszkańców.

Miasta, które zwyciężą w poszczególnych kategoriach, otrzymają wyróżnienie w postaci Mini Pucharu. Nagrody przewidziano dla miast, które wygrają klasyfikację ogólnopolską. Są nimi rowerowe stacje naprawcze ufundowane przez sponsora rywalizacji – firmę Ibombo. Nagrody przekazane zostaną miastom, które zajmą miejsca na podium. Nie ma na co czekać. Jeśli jeszcze nie dołączyliście do zabawy, to czas najwyższy pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać miasto i dołączyć do rywalizacji, aby kręcić kilometry i wspólnie świetnie się bawić!

Bierzecie udział w zabawie? Pamiętajcie, że przystępując do rywalizacji należy wybrać miasto, uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej grupie. Wprowadziliśmy w tym roku możliwość zmiany grupy (najpóźniej do dnia 23 czerwca), przejazd uczestnika musi zostać zsynchronizowany w ciągu 48 godzin po jego ukończeniu. W przeciwnym wypadku zostaje automatycznie przeniesiony do kwarantanny i usunięty, uczestnik może zaimportować inny przejazd rowerowy z aplikacji/urządzenia GARMIN do rywalizacji, pod warunkiem, że ten nie był poprzednio ręcznie edytowany przez użytkownika, aby aplikacja poprawnie naliczyła kilometry pamiętajcie o optymalizacji ustawień telefonu tj: wyłączenia oszczędzania baterii w telefonie, nagrody w klasyfikacji lokalnej dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek gwarantuje organizator lokalny, tj. miasto, dla którego kręcicie.