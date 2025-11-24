W niedzielę, 30 listopada, w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się Magiczny Bal Andrzejkowy dla Dzieci (przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych). Udział jest bezpłatny, do wspólnej zabawy zapraszają władze Elbląga.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Magiczny Bal Andrzejkowy dla Dzieci ( który odbędzie się w niedzielę, 30 listopada, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00, wstęp wolny. Przebrania są mile widziane.

W programie przewidziano mini disco, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, gry i zabawy z animatorami, wróżby andrzejkowe oraz magiczny pokaz baniek mydlanych. Zapraszamy!