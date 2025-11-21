Nareszcie weekend. Sprawdź, co będzie się działo

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu? Obejrzyjcie filmowy skrót najważniejszych wydarzeń!

Co będzie się działo w weekend w Elblągu? Obejrzyjcie skrót najważniejszych wydarzeń, które przygotowała Kasia.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Tutaj znajdziecie przegląd wydarzeń sportowych.