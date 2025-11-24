Dlaczego nie wprowadzono innych biletów na autobusy i tramwaje

5 minut podróży za 2 złote, 10 minut za 3 złote, a za 4 złote cała godzina w elbląskich autobusach i tramwajach. Próbowaliśmy dowiedzieć się, dlaczego nie wprowadzono np. biletu na 20 minut.

Przypomnijmy, na ostatniej sesji radni wprowadzili dwa nowe rodzaje biletów na elbląskie autobusy i tramwaje. W 2026 r. za 5 minut podróży elblążanin płaci 2 zł; 10 minut będzie kosztowało 3 zł. Za 4 złote (to zostaje) możemy podróżować przez całą godzinę. Wyżej wymienione bilety nie obowiązują w II strefie.

Zgodnie z rozkładem w 5 minut tramwajem nr 1 z przystanku przy dworcu PKP dojedziemy do sądu przy placu Konstytucji (2 przystanki) albo autobusem nr 16 z przystanku na ul. Bema przy Urzędzie Skarbowym na przystanek przy ul. 12 Lutego. W 10 minut z dworca PKP tramwajem nr 4 dojedziemy na przystanek 12 Lutego, albo autobusem nr 11 z dworca PKP do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

W 20 minut... czwórką z dworca PKP dojedziemy do Centrum Handlowego Ogrody, autobusem nr 12 przejedziemy całą trasę (w przypadku kursów nie zajeżdżających na ul. Żuławską.). Ale biletów na dłuższy, ale krótszy niż godzina, radni nie zdecydowali się wprowadzić.

Zapytaliśmy elbląski Zarząd Komunikacji Miejskiej, czy były rozpatrywane inne (oprócz 5 i 10 minutowych) czasowe bilety na autobusy i tramwaje. Poprosiliśmy też o przesłanie analiz i kosztów wprowadzenia takiego rozwiązania dla miejskiego budżetu. Z odpowiedzi wynika, że takie analizy nie były przeprowadzane.

- Zarząd Komunikacji Miejskiej Miejskiej nie prowadzi analiz zachowań pasażerów, w związku z czym nie może podać szczegółowo, ile osób będzie korzystało z biletów na krótki przejazd, niemniej dostępne dane wskazują, że w 2019 r. (w ostatnim roku przed wybuchem pandemii z funkcjonującą jeszcze taryfą krótkich, tańszych przejazdów) z krótkich dystansów skorzystano 730 000 razy. Obecnie badania wskazują na odpływ pasażerów w stosunku do roku 2019, ale nie można jednoznacznie określić, czy taka sytuacja wynika z przyczyn demograficznych, zmian zachowań komunikacyjnych czy też zmiany oferty biletowej – poinformował nas Artur Bartnik, dyrektor ZKM w Elblągu. - W związku z powyższym trudno jest oszacować, czy wprowadzenie biletów krótkoprzejazdowych spowoduje spadek sprzedaży biletów czy też zwiększy zainteresowanie korzystaniem z usług komunikacji miejskiej, a co za tym idzie spowoduje wzrost liczby przewożonych osób. O skutkach finansowych będzie można mówić po dłuższym okresie (np. jednego roku) funkcjonowania nowego taryfikatora.

Dlaczego w takim razie zdecydowano się wprowadzić bilety pięcio- i dziesięciominutowe?

„Propozycje zawarte w projekcie uchwały dotyczą zmian w cenniku biletów jednorazowych i okresowych. Są korzystne dla pasażerów elbląskiej komunikacji miejskiej. Obejmują rozwiązania wynikające z przeprowadzonych w 2024 r. konsultacji społecznych oraz wniosków z prac „Zespołu ds. opracowania zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Elblągu”. Dotyczą wprowadzenia tańszych biletów na krótkie przejazdy (bilet 5-minutowy i 10-minutowy) oraz biletów weekendowych. Projekt uchwały obejmuje również ofertę tańszych biletów okresowych skierowaną do mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, którzy zdecydują się na przystąpienie do Programu „wElblągu”. Powyższe propozycje powinny zwiększyć zainteresowanie mieszkańców w zakresie korzystania z komunikacji miejskiej.” - możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały.

Warto jednak zwrócić uwagę, że podczas konsultacji ankietowani wysunęli postulat wprowadzenia biletów 15/20. minutowych oraz 30/40 minutowych. Pisaliśmy o tym w tekście „Komunikacyjna książka skarg i wniosków”. Co było w raporcie wzmiankowanego w uzasadnieniu uchwały zespołu – tego też się nie dowiemy.

- Raport z prac zespołu ds. zmian w komunikacji miejskiej jest dokumentem wewnętrznym. Po zapoznaniu się z pracami zespołu, propozycjami, analizą kosztów i możliwym harmonogramem wdrażania ewentualnych zmian, prezydent Elbląga podejmie wiążące decyzje, co do funkcjonowania komunikacji miejskiej w Elblągu – odpowiedział Jacek Żukowski z biura prasowego Urzędu Miasta w odpowiedzi na naszą prośbę o udostępnienie raportu w marcu tego roku.

Co z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej?