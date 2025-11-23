UWAGA!

----

Lexus bliżej, niż myślisz - teraz w Toyota Knedler w Elblągu

W salonie Toyota Knedler od zawsze łączymy jakość, zaufanie i motoryzacyjną pasję. Jesteśmy z Wami nieprzerwanie od 1997 roku, a dziś mamy dla kierowców z regionu wyjątkową nowość – w naszym salonie możesz przetestować i zamówić wybrane modele Lexusa.

Lexus na wyciągnięcie ręki

Na miejscu czekają na Ciebie trzy modele, które możesz obejrzeć, poznać i przetestować podczas jazdy próbnej:

  • Lexus ES – elegancja i komfort klasy premium,
  • Lexus NX – nowoczesny, dynamiczny SUV hybrydowy,
  • Lexus LBX – kompaktowy, miejski model klasy premium.

Jeżeli interesuje Cię inny model – żaden problem. W Toyota Knedler możesz umówić testy także innych Lexusów, dopasowanych do Twoich potrzeb.

 

Kasia testuje Lexusa LBX

Niedawno Kasia miała okazję przetestować Lexusa LBX. W filmiku możesz zobaczyć jej wrażenia z jazdy i dowiedzieć się, dlaczego LBX to jeden z najciekawszych modeli w swojej klasie.

 

Wyprzedaż Toyota & Lexus

W salonie trwa właśnie wyprzedaż samochodów Toyoty i Lexusa – to najlepszy moment, aby skorzystać z wyjątkowych rabatów, atrakcyjnych form finansowania i samochodów dostępnych od ręki.

 

Zapraszamy do salonu Toyota Knedler

Kazimierzowo 4B, 82-300 Elbląg


Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie