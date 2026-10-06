Na Dębicy wybudują kolejne kolumbaria

Pięć nowych kolumbariów pod pochówki urnowe wybudowanych zostanie na cmentarzu Dębica w kwaterze E IV. Koszt niszy wraz z opłatą eksploatacyjną to obecnie w Elblągu 4,5 tys. zł.

Na terenie cmentarza Dębica jest aktualnie 41 kolumbariów.

- Wolnych nisz pod pochówki jest 36, zajętych 1236. Opłata za niszę w kolumbarium na 20 lat do wykorzystania przy pierwszym pochówku wynosi 4.104 zł plus 410,40 (opłata eksploatacyjna) co daje łączną kwotę 4.514 zł. Opłata przedłużająca użytkowanie niszy na kolejne 20 lat wynosi 2.808 zł oraz 270 zł opłata eksploatacyjna czyli łącznie 3.078 zł – informuje Katarzyna Dratwa z Zarządu Zielni Miejskiej w Elblągu, który administruje cmentarzami komunalnymi.

Na ogłoszony przez miasto przetarg, dotyczący budowy pięciu nowych kolumbariów na Dębicy, wpłynęła jedna oferta. Złożył ją Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z Elbląga i opiewa ona na ponad 1.6 mln zł. Obecnie oferta jest analizowana. Nowe kolumbaria mają zostać wybudowane w kwaterze E IV, czyli w sąsiedztwie już istniejących. Firma, która wygra przetarg, będzie miała na to cztery miesiące od podpisania umowy.

Dodajemy, że w Pasłęku na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena wybudowano latem tego roku za 200 tys. zł trzy kolumbaria i są one pierwszymi w powiecie elbląskim. Każde ma 12 nisz urnowych.