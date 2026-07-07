Powstaje pierwsze kolumbarium w powiecie

W sierpniu ma zakończyć się budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Pasłęku. Inwestycja będzie kosztowała 220 tys. zł, a łącznie powstanie 36 miejsc pochówku urnowego.

Na cmentarzu komunalnym w Pasłęku przy ul. Augustyna Steffena trwa budowa trzech kolumbariów. Każde będzie miało 12 nisz urnowych. Wykonawcą inwestycji, zgodnie z umową zawartą przez samorząd Pasłęka w maju ubiegłego roku, jest firma Cloon z Konina. Kolumbarium będzie kosztowało ponad 200 tys. zł, a jego budowa ma się zakończyć 21 sierpnia.

- Realizacja przedsięwzięcia stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców oraz wpisuje się w działania gminy Pasłęk zmierzające do nowoczesnego, ekologicznego i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni cmentarnej. Kolumbaria są rozwiązaniem sprzyjającym ochronie środowiska, pozwalającym na efektywne wykorzystanie dostępnego terenu, przy jednoczesnym zachowaniu godnego i pełnego szacunku charakteru miejsca pamięci – informuje pasłęcki samorząd.

Pochówki w kolumbariach zyskują coraz większą popularność: zajmują mniej przestrzeni, a ich utrzymanie jest tańsze niż w przypadku tradycyjnych grobów. Do 2022 roku na elbląskim cmentarzu Dębica było 26 kolumbariów z miejscami na 564 nisze. Potem wybudowano szesnaście nowych, podwójnych kolumbariów w kwaterze E II. Łącznie są w tym sektorze 672 nisze, każda może pomieścić 4 urny.