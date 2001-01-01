Ptasi Piknik w Krynicy Morskiej

Już po raz piętnasty odbędzie się Ptasi Piknik, czyli wydarzenie, które przyciąga miłośników obserwacji ptactwa. Tegoroczny piknik odbędzie się w dniach 4-5 października w Krynicy Morskiej.

4 i 5 października odbywa się dwudniowe wydarzenie obchodzone w 40 krajach Europy i Azji Środkowej, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi ludzi na jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk w świecie przyrody – wielką jesienną migrację ptaków. Zapraszamy od godziny 9 do 16 ( w sobotę i niedzielę) do wspólnego obserwowania migrujących nad naszymi głowami ptaków. Przy dawnej leśniczówce Krynica Morska w połowie drogi pomiędzy Krynicą Morską a Piaskami. Pod okiem ornitologów i leśników policzymy przelatujące ptaki – informuje Nadleśnictwo Elbląg.

W programie Ptasiego Pikniku m.in.:

- warsztaty i naukę rozpoznawania gatunków,

- odłowy i obrączkowanie ptaków,

- opowieści o przyrodzie, lesie i gospodarce leśnej,

- spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą,

- spotkania z autorami książek : Dawidem Kilonem i Agnieszką Ciszewską,

- konkursy z nagrodami,

- ognisko,

- warsztaty artystyczne i fotograficzne

- budowanie karmników,

- medytacja na plaży,

- spokój, dziką przyrodę i mamy nadzieję, ładną pogodę;

Piknik jest imprezą bezpłatną i otwartą dla każdego.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Drapolicz i Nadleśnictwo Elbląg