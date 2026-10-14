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Strach ma wilcze oczy – czy trzeba bać się wilka? | Prelekcja i spacer przyrodniczy

 Elbląg, Strach ma wilcze oczy - czy trzeba bać się wilka? | Prelekcja i spacer przyrodniczy

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza 18 października 2026 na godzinę 12.00 do Kadyn na prelekcję połączoną ze spacerem przyrodniczym poświęconą wilkom – ich życiu, zachowaniu i znaczeniu dla ekosystemu. Spotkanie poprowadzi dr Korneliusz Kurek – biolog środowiskowy i edukator przyrodniczy, pracownik Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie „KUMAK”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Zapraszamy!

Podczas spotkania dowiemy się m.in.:

jak wygląda życie wilczej rodziny,

z jakimi wyzwaniami mierzą się wilki,

co najchętniej jedzą,

jaką rolę odgrywają w przyrodzie,

czy rzeczywiście mamy powody, aby się ich bać.

Po prelekcji uczestnicy wybiorą się na spacer przyrodniczy, podczas którego będzie można lepiej poznać świat wilków i dowiedzieć się więcej o ich obecności w naszych lasach. Prosimy o przygotowanie odpowiedniego obuwia i ubioru dostosowanego do warunków terenowych i pogodowych. Czas trwania wydarzenia ok. 3 h.

Data: 18.10.2026 r. (niedziela), godz. 12

Miejsce: Świetlica wiejska w Kadynach

Zapisy: wydarzenia@pkwe.warmia.mazury.pl

Organizator: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Partner: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku - Świetlica wiejska w Kadynach

Wydarzenie odbędzie się w ramach zadania pn. „W zielone gramy, o bioróżnorodność dbamy!”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Myśle, że raczej nikt nie chciałby spotkać wilka na żywo, jednak wszędzie mówi się, że zdrowe, normalne zwierze właściwie nie pozwoli się zauważyć człowiekowi. Ja osobiście spotkałem, ale nie na naszych terenach. Były trzy, jeden kulawy. Nie widziały mnie, ale były na mojej drodze. Przeczekałem aż pójdą i poszedłem w stronę skąd wyszły. Bardziej powinniśmy się bać spotkania z psem w lesie niż wilkiem, a niektórzy mówią, że z człowiekiem również.
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    ja_tam_sie_boje(2026-10-14)
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