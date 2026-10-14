Strach ma wilcze oczy – czy trzeba bać się wilka? | Prelekcja i spacer przyrodniczy

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza 18 października 2026 na godzinę 12.00 do Kadyn na prelekcję połączoną ze spacerem przyrodniczym poświęconą wilkom – ich życiu, zachowaniu i znaczeniu dla ekosystemu. Spotkanie poprowadzi dr Korneliusz Kurek – biolog środowiskowy i edukator przyrodniczy, pracownik Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie „KUMAK”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Zapraszamy!

Podczas spotkania dowiemy się m.in.: jak wygląda życie wilczej rodziny, z jakimi wyzwaniami mierzą się wilki, co najchętniej jedzą, jaką rolę odgrywają w przyrodzie, czy rzeczywiście mamy powody, aby się ich bać. Po prelekcji uczestnicy wybiorą się na spacer przyrodniczy, podczas którego będzie można lepiej poznać świat wilków i dowiedzieć się więcej o ich obecności w naszych lasach. Prosimy o przygotowanie odpowiedniego obuwia i ubioru dostosowanego do warunków terenowych i pogodowych. Czas trwania wydarzenia ok. 3 h. Data: 18.10.2026 r. (niedziela), godz. 12 Miejsce: Świetlica wiejska w Kadynach Zapisy: wydarzenia@pkwe.warmia.mazury.pl Organizator: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej Partner: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku - Świetlica wiejska w Kadynach Wydarzenie odbędzie się w ramach zadania pn. „W zielone gramy, o bioróżnorodność dbamy!”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kamil Zimnicki, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej