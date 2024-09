Walka Wiktorii o życie. Możesz pomóc!

- Jak wygląda nasza codzienność? Nie wygląda. Wiktoria prawie nie chodzi, sama nie wstanie, wszystko ją boli. Lekarze w Polsce dają jej tygodnie, może miesiące, a my czekamy na cud - wyznaje drżącym głosem Agnieszka Ziętek, mama ośmioletniej Wiktorii, chorej na ostrą białaczkę szpikową.

Wszystko zaczęło się, gdy Wiktoria miała 6 lat. W marcu dostała wysokiej gorączki i zapalenia pęcherza, była apatyczna i zmęczona.

- Pojechaliśmy do szpitala w Elblągu, po złych wynikach następnego dnia do Gdańska. Wstępnie zdiagnozowano u Wiktorii anemię aplastyczną. Od maja była zarejestrowana w bazie i po około 8 tygodniach dostaliśmy informację, że znalazł się dawca - mówi Agnieszka Ziętek, mama dziewczynki.

Po tej dobrej wiadomości niestety przyszły złe. Na dwa tygodnie przed przeszczepem wykonano kolejne badania, z których wyszło, że Wiktoria ma anemię Fanconiego.

- To choroba genetyczna, która nie gwarantuje, że nawet po przeszczepie będzie dobrze. To podstępna choroba, która przyciąga nowotwory, a na świecie walczy z nią 1200 dzieci - mówi mama Wiktorii.

Rok od przeszczepu

Przeszczep się jednak odbył, 15 września minie od niego równo rok. Niestety, dziewczynka do tej pory mierzy się ze skutkami ubocznymi.

- Graft jelitowy, trwający wiele tygodni, graft skórny, a od października graft płucny. Jest bardzo groźny, Wiktoria nie może oddychać, często jest pod tlenem, a w takie upały jest jej szczególnie ciężko, bardzo się męczy. Od trzech tygodni ma bardzo słabe wyniki, po biopsji i amniopunkcji okazało się, że to ostra białaczka szpikowa - wyznaje z bólem mama dziewczynki.

W takich sytuacjach pacjenci dostają chemię, Wiktoria jednak jest na nią za słaba, a to niestety ograniczyło możliwości zarówno polskich, jak i niemieckich lekarzy.

- Szukamy ratunku za granicą, wpłaciliśmy 8 tys. euro na konsultacje i poszukiwanie onkologa w Stanach Zjednoczonych lub Izraelu. Obecnie córka jest w hospicjum domowym - wyznaje ciężko Agnieszka Ziętek. - Jak wygląda nasza codzienność? Nie wygląda. Wiktoria prawie nie chodzi, sama nie wstanie, wszystko ją boli. Lekarze w Polsce dają jej tygodnie, może miesiące, a my czekamy na cud.

Tym cudem może być pomoc w uzbieraniu pieniędzy, które potrzebne będą na leczenie, gdy w ciągu najbliższych dwóch tygodni, znajdzie się onkolog.

Wiktoria to całe moje życie

Obecnie Wiktoria ma 8 lat, a stan zdrowia nie pozwala jej na chodzenie do szkoły. - Ciągle przy niej siedzę, od półtorej roku nie robię nic innego, tylko przy niej czuwam. Wiktoria to całe moje życie - mówi drżącym głosem Agnieszka Ziętek. - Teraz najważniejsze jest znalezienie alternatywnej dla chemii metody leczenia i uzbieranie na to pieniędzy. Musimy cofnąć białaczkę, bo to ona Wiktorię zabija. To walka z czasem.

W internecie od niedawna dostępna jest zbiórka pieniędzy, do której można się przyłączyć, chcąc pomóc Wiktorii.