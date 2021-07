Zaginęła Paulina Raduńska

(fot. KMP Elbląg)

Elbląscy policjanci poszukują zaginionej 25-letniej Pauliny Raduńskiej. Wyszła z domu 22 lipca ok. godz. 18. Miała wyjść jedynie do sklepu, do dzisiaj nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby zaginionej o ich przekazanie na numer telefonu alarmowego 997 lub 112 lub mailowo: policja@elblag.ol.policja.gov.pl Policjant prowadzący sprawę zaginięcia czeka na informację pod nr tel: 729 999 722





Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP w Elblągu