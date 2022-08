Dzień Otwarty w Akademii Olimpii Elbląg

Kończąc Olimpijskie Wakacje Piłkarskie ogłaszamy nabór do najmłodszych roczników Jesteśmy największą Akademią na Warmii, Mazurach i Żuławach. Posiadamy najwyższy Certyfikat PZPN - Złotą Gwiazdkę i coraz więcej naszych wychowanków gra na poziomie centralnym w Olimpii oraz innych klubach. Interesują się naszymi zawodnikami kluby z Ekstraklasy więc warto spróbować, a może piłka to droga dla Twojego dziecka, która pomoże nauczyć się systematyczności oraz spełnić marzenia.

Zaczyna się już rok szkolny i wielu rodziców szuka zajęć dla swoich dzieci w związku z bardzo dużym zainteresowaniem zapisami do Akademii Olimpii Elbląg 31 sierpnia przewidziany jest dzień otwarty w rocznikach od 2010 do 2017 oraz dziewczynkach (roczniki 2015 i 2016). Każdy rocznik trenuje osobno i jest podzielony na mniejsze grupy. Jest nas wielu, a może być jeszcze więcej. Czkamy na Ciebie. Dla roczników 2010-2017 oraz dziewczynek przewidziane są zajęcia treningowe wraz z zawodnikami I i II zespołu oraz rocznika 2006 zakończone niespodzianką. Zapraszamy w strojach i butach sportowych na zajęcia. Będzie konieczność podpisania zgody na zajęcia i potwierdzenia, że dziecko jest zdrowe, więc niezbędny jest Opiekun Prawny. Jeśli trenerzy będą widzieć predyspozycję do zajęć piłkarskich w naszym klubie, to będzie możliwość uzyskania informacji i zapisania się do Akademii. Spotykamy się o godz. 17.00, aby dopiąć formalności na boiskach treningowych przy ul. Moniuszki 29 (wejście od strony Moniuszki i Kościuszki)

Zajęcia rozpoczną się od godz. 17.30.