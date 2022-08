Kolejny wakacyjny tydzień pełen atrakcji

Przed nami kolejny tydzień atrakcji rekreacyjnych i sportowych, które odbywają się w ramach Wakacji z MOSiR-em. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z naszymi bezpłatnymi propozycjami na najbliższe dni, m.in. turniej siatkówki na Kalbarze, rowery wodne, spacer z leśnikiem czy gry rodzinne na orientację.

Rowery na rzece Elbląg (wtorek, 9 sierpnia)

Przystań nad rzeką Elbląg między mostami zwodzonymi będzie miejscem rekreacyjnego pływania rowerami wodnymi z elementami techniki sterowania. To będzie pierwsza edycja imprezy, zorganizowanej przez MOSiR w Elblągu i Grupę Wodną. Inicjatywa ta będzie miała charakter rekreacyjny i rodzinny. Podczas imprezy drużyny od 2 do 5 osób – tyle mieści się na rowerze wodnym – będą pływać po torze przeszkód omijając postawione na wodzie boje. Po ukończeniu niedługiego dystansu, każdy uczestnik zabawy otrzyma słodki upominek. Zapisy przyjmowane będą na miejscu od godz. 16.00.

Spacery z leśnikiem (wtorek, 9 sierpnia)

Czas na dawkę leśnej edukacji. Wspólnie z uczestnikami wybierzemy się ponownie w głąb Bażantarni i poznamy jej tajemnice. Pomoże nam w tym leśniczy, który przekaże nam wiele ciekawych informacji. Spacer rozpocznie się o godzinie 17:00 z siedziby Nadleśnictwa przy ul. Marymonckiej 5.

Turniej siatkówki 3x3 (środa, 10 sierpnia)

Graj z nami w siatkówkę. Przyjdź na Tor Kalbar ze swoimi znajomymi i powalczcie o medale i puchary podczas II wakacyjnego turnieju 3×3. W zawodach 3-osobowych drużyn mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia, a zapisy będą prowadzone na miejscu w biurze zawodów w środę od godz. 16:30.

Zajęcia na rolkach z Wikingami (czwartek, 11 sierpnia)

Wspólnie z UKS Wikingowie przeprowadzamy cykl wakacyjnych zajęć na torze Kalbar. Nauczycie się tam między innymi jazdy na rolkach oraz podstaw gry w hokeja. Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 17:00.

Gry rodzinne w Bażantarni (sobota, 13 sierpnia)

Każdy z nas dobrze wie, na czym polega gra w podchody. Na podobnej zasadzie odbywać się będą sobotnie biegi i spacery na orientację, na które zapraszamy do Bażantarni. Na jej terenie będziecie mogli odnaleźć ukryte punkty, a trasa będzie przygotowana specjalnie dla rodzin. Spotykamy się na polanie w sobotę o godz. 10.

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku Helena (poniedziałek-piątek)

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 15:00, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku HELENA. Na miejscu czekają na Was stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś (poniedziałek, środa, piątek)

Trzy razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek) o 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Tor Kalbar (poniedziałek-niedziela)

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Wewnątrz Toru Kalbar znajdują się również 2 syntetyczne korty tenisowe (prosimy o wcześniejszą ich rezerwację). Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9:00 do 21:00.