Night Skating na Kalbarze po raz drugi

Za dnia Tor Kalbar zna każdy, kto choć raz był tu na rolkach lub korzystał z boisk wielofunkcyjnych. W czwartek, 27 sierpnia, będzie można skorzystać z obiektu w wyjątkowej oprawie. Od godziny 20:00 do 22:00 odbędzie się Night Skating – wieczorna jazda, w której sport spotka się z muzyką, światłem i zupełnie inną atmosferą niż ta, którą znamy na co dzień. Wstęp bezpłatny.

Po zachodzie słońca dobrze znane miejsce zyska zupełnie inny charakter. Muzyka, światła i wieczorna atmosfera sprawią, że zwykła jazda na rolkach po Kalbarze zamieni się w nieco bardziej wyjątkowy sposób na spędzenie letniego wieczoru.

Nie trzeba być doświadczonym rolkarzem, żeby dołączyć. Night Skating jest przede wszystkim okazją do aktywnego spędzenia czasu i pożegnania kończących się powoli wakacji. Warto zabrać ze sobą rolki, mile widziane odblaskowe elementy. Czeka na Was dwugodzinna zabawa, od 20:00 do 22:00, przy największych hitach. Już teraz zaproponujcie czwartkowy wypad znajomym.

Do zobaczenia już 27 sierpnia na ostatniej nocnej imprezie tego lata na Kalbarze. Nie możesz tego przegapić.