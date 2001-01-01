Ruszyły zapisy na XI Bieg Niepodległości

Elbląski Bieg Niepodległości stał się już nieodłącznym elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości, przyciągając każdego roku coraz większą grupę miłośników biegania. Biało-czerwony bieg odbędzie się 11 listopada po elbląskich ulicach. To już jedenasta edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Właśnie ruszyła rejestracja na zawody. Zapisz się już teraz!

- Z dumą ogłaszamy, że właśnie ruszyły zapisy na XI edycję Elbląskiego Biegu Niepodległości. To wyjątkowe wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz sportowych imprez naszego miasta. W tym roku na zawodników będzie czekał dystans 10 km, który mogą pokonać w pojedynkę lub w emocjonującej 3-osobowej sztafecie. Dla najmłodszych przewidzieliśmy Mały Bieg, który z pewnością dostarczy mnóstwo radości i wielu sportowych emocji. Zachęcamy wszystkich do udziału i zapisów, a także do wystartowania z biało-czerwonych akcentami – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dystans i trasa

Wydarzenie rozpocznie się od startów Małego Biegu Niepodległości na 6 dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 m. Dzieci pobiegną ulicami Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta. Start Biegu Głównego na dystansie 10 km będzie ustawiony na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL. Później uczestnicy pobiegną już dobrze im znaną trasą: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, a meta będzie znajdować się także na ul. Wodnej (1 pętla). Wszyscy zawodnicy będą mieli do pokonania 3 pętle w maksymalnie 1 godzinę i 30 minut. Podczas Biegu Głównego będzie także możliwość rywalizacji sztafet 3 x 3,3 km. To doskonała okazja do wystartowania w grupie i rozdzielenia sił na wszystkich zawodników. Udział w sztafecie zapewnia dodatkowo element integracji i wspólnego przeżywania biegu.

Informacja o limitach miejsc i cenie pakietu

W Biegu Głównym obowiązuje limit 850 uczestników, a w Małym Biegu do 700 zawodników. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet wynosi 60 zł za pakiet startowy do 30 września, 70 zł do 26 października i 80 zł do 5 listopada. Natomiast opłata za pakiet dziecięcy wynosi 35 zł do 30 września, 40 zł do 26 października i 45 zł do 5 listopada. Zgłoszenia do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 5.11.2025r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.