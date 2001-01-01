UWAGA!

----

Ruszyły zapisy na XI Bieg Niepodległości

 Elbląg, Ruszyły zapisy na XI Bieg Niepodległości

Elbląski Bieg Niepodległości stał się już nieodłącznym elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości, przyciągając każdego roku coraz większą grupę miłośników biegania. Biało-czerwony bieg odbędzie się 11 listopada po elbląskich ulicach. To już jedenasta edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Właśnie ruszyła rejestracja na zawody. Zapisz się już teraz!

- Z dumą ogłaszamy, że właśnie ruszyły zapisy na XI edycję Elbląskiego Biegu Niepodległości. To wyjątkowe wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz sportowych imprez naszego miasta. W tym roku na zawodników będzie czekał dystans 10 km, który mogą pokonać w pojedynkę lub w emocjonującej 3-osobowej sztafecie. Dla najmłodszych przewidzieliśmy Mały Bieg, który z pewnością dostarczy mnóstwo radości i wielu sportowych emocji. Zachęcamy wszystkich do udziału i zapisów, a także do wystartowania z biało-czerwonych akcentami – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dystans i trasa

Wydarzenie rozpocznie się od startów Małego Biegu Niepodległości na 6 dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 m. Dzieci pobiegną ulicami Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta. Start Biegu Głównego na dystansie 10 km będzie ustawiony na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL. Później uczestnicy pobiegną już dobrze im znaną trasą: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, a meta będzie znajdować się także na ul. Wodnej (1 pętla). Wszyscy zawodnicy będą mieli do pokonania 3 pętle w maksymalnie 1 godzinę i 30 minut. Podczas Biegu Głównego będzie także możliwość rywalizacji sztafet 3 x 3,3 km. To doskonała okazja do wystartowania w grupie i rozdzielenia sił na wszystkich zawodników. Udział w sztafecie zapewnia dodatkowo element integracji i wspólnego przeżywania biegu.

Informacja o limitach miejsc i cenie pakietu

W Biegu Głównym obowiązuje limit 850 uczestników, a w Małym Biegu do 700 zawodników. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet wynosi 60 zł za pakiet startowy do 30 września, 70 zł do 26 października i 80 zł do 5 listopada. Natomiast opłata za pakiet dziecięcy wynosi 35 zł do 30 września, 40 zł do 26 października i 45 zł do 5 listopada. Zgłoszenia do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 5.11.2025r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

MOSiR

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 