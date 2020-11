Oficjalny Elbląski Bieg Niepodległości nie odbędzie się w tym roku z powodu pandemii, ale biegacze nie rezygnują z uczczenia święta na sportowo. W środę o godz. 11 w Bażantarni odbędzie się Spontaniczny Bieg Niepodległości.

- Spontaniczny, bo wymyślony niemal w ostatniej chwili. To nie są oficjalne zawody, ale po prostu sportowe wydarzenie w formie koleżeńskiego biegu z zachowaniem wszystkich zasad dystansu społecznego – wyjaśnia Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni, organizator wydarzenia.

Spontaniczny Bieg Niepodległości odbędzie się w środę, 11 listopada, w Bażantarni na dystansie 5 km. Start i meta będzie zlokalizowana na polanie za muszlą koncertową.

- Trasa będzie prowadzić szlakiem Green Velo do Dąbrowy i z powrotem. To w sumie około 5 kilometrów. Nie będzie pomiaru czasu, numerów startowych, zapisów, ani całej organizacyjnej otoczki. Zapraszamy osoby, które są zdrowe, chcą pokonać 5 km, obchodząc w ten sposób Święto Niepodległości. Zachęcamy do przebrania się w narodowe barwy – dodają Elaktywni. - Prosimy wszystkich uczestników o zachowanie społecznego dystansu i innych zasad związanych z zagrożeniem epidemicznym. Biegamy w lesie, więc podczas biegu maseczki nie są konieczne.

Start Spontanicznego Biegu Niepodległości rozpocznie się o godz. 11.