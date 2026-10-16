Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Parku Modrzewie świętować będziemy 15-lecie parkrun Polska. W sobotę w Elblągu o kolejne punkty w lidze powalczą piłkarki ręczne Truso, a w niedzielę siatkarze Ataku.

Urodziny parkrun Polska

W sobotę w 109 miejscach w Polsce (w tym w Elblągu) odbędą się wyjątkowe urodziny. 15 lat świętuje społeczność parkrun Polska, czyli grupa ponad 200 tysięcy osób, które co sobotę o godz. 9 wspólnie pokonują marszem, truchtem lub biegiem dystans 5 km. W tej społeczności najważniejsze nie jest bicie rekordów czy tempo, ale rekreacja i bycie razem. Każdy może dołączyć do parkrun bezpłatnie, wystarczy przyjść w najbliższą sobotę kilka minut przed godz. 9 do Parku Modrzewie. Więcej informacji tu.

Zaległy mecz Truso

W sobotę piłkarki ręczne Truso rozegrają zaległy mecz 1 serii I ligi kobiet, w którym zmierzą się na własnym parkiecie z KS Pyrki Poznań. Nasza drużyna ma za sobą dwa mecze, oba wygrane, Poznanianki natomiast rozegrały trzy spotkania, w tym wygrały tylko jeden. Jakim rezultatem zakończy się ten pojedynek, dowiemy się w sobotnie popołudnie, początek meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 12:30, wstęp wolny.

Olimpia w Łodzi

W 13. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy zagrają w Łodzi z rezerwami ŁKS. Zespoły są w podobnej sytuacji, Olimpia ma na swoim koncie szesnaście punktów, Łodzianie natomiast dwa mniej, a w ligowej tabeli dzieli je tylko jedna drużyna. Sobotni mecz z ŁKS II rozpocznie się o godz. 13.

Concordia w Białej Piskiej

Przed pomarańczowo-czarnymi wyjazdowe starcie ze Zniczem Biała Piska. Wydaje się, że faworytem w tym meczu jest elbląska drużyna, która ma aż dwanaście punktów więcej od Znicza. Po jedenastu meczach Concordia jest wiceliderem IV ligi i mamy nadzieję, że utrzyma tę pozycję po sobotnim meczu. Początek rywalizacji o godz. 14.

Silvant w Czersku

W 6. serii gier szczypiorniści Silvantu zmierzą się na wyjeździe z MKS SPR Polska Handball Czersk. W tym sezonie lepiej wiedzie się naszej drużynie, która ma na swoim koncie trzy zwycięstwa i dwie porażki, rywal natomiast wygrał do tej pory tylko raz. Zespoły dzieli pięć punktów i mamy nadzieję, że po sobotnim meczu jeszcze on się powiększy. Początek meczu w Czersku o godz. 17.

Koszykarze we Władysławowie

Przed koszykarzami Energa Basketball Elbląg mecz 6. kolejki II-ligowych rozgrywek, w którym zmierzą się na wyjeździe z SMS PZKosz Władysławowo. Faworytem w tym meczu wydaje się być gospodarz, który wygrał do tej pory trzy mecze, a przegrał dwa, Elblążanie odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Liczymy jednak, że nasza drużyna zagra dobry mecz i sprawi niespodziankę we Władysławowie. Pojedynek rozpocznie się o godz. 17.

Atak z Kobyłką

Siatkarze II-ligowego Ataku mają za sobą cztery mecze. W premierowym starciu Elblążanie wygrali przed własną publicznością, potem przyszły dwie porażki na wyjazdach. W niedzielę nasi siatkarze znów zagrają przed własną publicznością i będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę. Mecz z SwK KARTPOL Kobyłka rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 16, wstęp wolny.