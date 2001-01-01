Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą piłkarze Olimpii oraz Concordii. Na Modrzewinie odbędzie się III Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami.

232. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 232. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Silvant w Kwidzynie

Piłkarze ręczni Silvantu mają już za sobą trzy mecze w I lidze, w tym dwie porażki i jedno zwycięstwo. Ich kolejnym rywalem będzie SMS ZPRP Kwidzyn, który ma taki sam bilans. Obie drużyny mają zatem na swoich kontach po trzy punkty. Jakim rezultatem zakończy się ich pojedynek, dowiemy się w sobotnie popołudnie, początek meczu w Kwidzynie o godz. 12.

Olimpia z Troszynem

W 10. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy podejmą KS CK Troszyn. Oba zespoły w bieżących rozgrywkach spisują się słabo i okupują dolną część tabeli. Elblążanie mają na swoim koncie 9 punktów, rywal oczko mniej. Obu drużynom bardzo zależny na zwycięstwie i oddalenie się od strefy spadkowej. Mamy nadzieje, że to gospodarz zgarnie komplet punktów. Początek sobotniego meczu na stadionie przy Agrykola o godz. 15.

Start w Turcji

Piłkarki ręczne Energi Startu rozpoczynają rywalizację w EHF European Cup. Drużyna Magdaleny Stanulewicz zmierzy się dwukrotnie z tureckim Trabzon Ortahisar. Ze wzgląd na remont oświetlenia w hali przy al. Grunwaldzkiej, mecz i rewanż zostaną rozegrane na parkiecie rywala. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 września, drugie dwa dni później. Oba zaplanowane są na godz. 16 polskiego czasu.

Koszykarze w Gnieźnie

Zawodnicy Energi Basketball Elbląg w sobotę zmierzą się na wyjeździe z Sklep Polski MMK Gniezno. Nasza drużyna na inauguracje rozgrywek pokonała TKM Włocławek, gnieźnianie natomiast przegrali z koszalinianami. Liczymy na kolejne zwycięstwo podopiecznych Arkadiusza Majewskiego. Początek meczu w Gnieźnie o godz. 16.

Nocny bieg pod gwiazdami

W sobotę na Modrzewinie odbędzie się III Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami, w którym weźmie udział aż 800 zawodników. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 km, start o godz. 20:00 z alei Jana Pawła II (na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego). Dla każdego zawodnika na mecie będzie czekał wyjątkowy medal, a najszybsi w danej kategorii otrzymają statuetki.

Gra IV liga

W 9. serii IV-ligowych rozrywek obie elbląskie drużyny zagrają przed własnymi kibicami. W sobotę lider tabeli Concordia podejmie na stadionie przy Krakusa Mazur Ełk. Początek spotkania o godz. 16. Z kolei młodzi piłkarze Olimpii w niedzielę o godz. 15 zmierzą się na stadionie przy ul. Skrzydlatej z Polonią Lidzbark Warmiński. Wstęp na oba spotkania jest bezpłatny.