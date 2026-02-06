Sportowy weekend z portElem

W nadprzewodzący weekend najlepsze polskie kobiece drużyny siatkarskie zawalczą w Elblągu o TAURON Puchar Polski, a po dość długiej przerwie do gry wracają piłkarze ręczni Silvantu.

Barkom w Lublinie

W piątkowy wieczór siatkarze Barkomu zmierzą się w Lublinie z Bogdanką Luk. Lwowianie w poprzednich dwóch kolejkach sprawili niespodziankę, pokonując dużo wyżej notowaną Warszawę oraz Zaksę. Czy uda się im po raz kolejny zaskoczyć rywala, dowiemy się w piątkowy wieczór, początek meczu w Lublinie o godz. 20.

253. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 253. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Finał TAURON Puchar Polski

W weekend (7-8 lutego) w Elblągu cztery zespoły powalczą o TAURON Puchar Polski. Wszystkie kluby - PGE Budowlani Łódź, KS DevelopRes Rzeszów, BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała oraz NETLAND MKS Kalisz - mają to trofeum w kolekcji. TAURON Pucharu Polski broni klub z Rzeszowa, który ma w swoim składzie wychowankę Truso Elbląg Aleksandrę Szczygłowską. W sobotę o godz. 14.45 DevelopRes Rzeszów zagra z PGE Budowlanymi Łódź, a o godz. 18 w drugim półfinale zmierzą się NETLAND MKS Kalisz i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Zwycięzcy zagrają w niedzielnym finale o godz. 14.45. Bilety (pozostały tylko jeszcze na półfinały) można nabyć na stronie eventim.pl.

Koszykarze w Gdyni

W 23. kolejce II-ligowych rozgrywek koszykarze Energi Basketball Elbląg zagrają w Gdyni z tamtejsza Arką. Obecnie zespoły dzieli siedem punktów i pięć pozycji w tabeli. Elblążanie mają na swoim koncie 33 oczka, rywale natomiast 27. W pierwszej rundzie mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się wygraną Elbasket 96:73. Czy naszej drużynie uda się po raz drugi pokonać Arkę, dowiemy się w sobotnie popołudnie, początek pojedynku w Gdyni o godz. 14.

Start w Lublinie

W ostatnim meczu rundy zasadniczej Orlen Superligi Kobiet Energa Start Elbląg zmierzy się na wyjeździe z PGE MKS EL-Volt Lublin. Zespoły mają w chwili obecnej zupełnie odmienne cele, Start będzie walczył o utrzymanie w lidze, lublinianki natomiast chcą zdobyć mistrzostwo Polski. Zdecydowanym faworytem w sobotnim starciu będzie MKS. Liczymy jednak na dobrą grę Elblążanek. Początek pojedynku w Lublinie o godz. 16.

Silvant wraca do gry

Piłkarze ręczni I-ligowego Silvantu wznawiają rozgrywki po ośmiu tygodniach przerwy, a najbliższym rywalem Elblążan będzie MKS Bodega Grudziądz. Oba zespoły mają za sobą czternaście meczów, Grudziądzanie mają na swoim koncie 24 punkty, Silvant natomiast 17.

W pierwszej rundzie w Grudziądzu wygrał gospodarz 24:23. Mamy nadzieję, że nasza drużyna się zrewanżuje w sobotę i zgarnie komplet punktów. Początek pojedynku w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17, wstęp dla kibiców jest bezpłatny.