 Co to jest IKZE i dlaczego warto w nie inwestować?

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które pozwala odkładać na emeryturę. Dlaczego warto zainteresować się tym rozwiązaniem i jakie korzyści niesie ze sobą inwestowanie w IKZE? W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest IKZE, jak działa oraz jakie są główne powody, dla których warto w nie inwestować.

Czym jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to narzędzie do odkładania na emeryturę, które pozwala na odliczenie wpłat od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT. Środki zgromadzone na IKZE są dziedziczone, a po ukończeniu 65 lat można je wypłacić, płacąc jedynie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. IKZE oferuje także brak podatku od zysków kapitałowych, znanego jako podatek Belki, co czyni je korzystnym rozwiązaniem dla długoterminowych zwrotów.

Jak założyć IKZE?

Zakładanie IKZE jest proste i odbywa się online. Wystarczy wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny, kierując się swoimi preferencjami i celami inwestycyjnymi. Następnie należy podać swoje dane osobowe i zweryfikować swoją tożsamość online. Ostatnim krokiem jest dokonanie wpłaty na swoje konto o minimalnej wysokości 50 zł. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie: https://www.gstfi.pl/emerytura/ikze. Założenie IKZE jest łatwe, szybkie i wystarczy do niego dowód osobisty.

Korzyści z inwestowania w IKZE

Inwestowanie w IKZE daje liczne korzyści, takie jak ulga podatkowa, elastyczność, możliwość dziedziczenia środków czy brak podatku Belki.

1. Ulga podatkowa

Jedną z najważniejszych korzyści z inwestowania w IKZE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Wpłaty na IKZE można odliczyć od swojego dochodu, co przekłada się na obniżenie wysokości podatku. Ustawa zakłada, że limit wpłat obejmuje: 1,2-krotność oraz 1,8-krotność (w wypadku osób samozatrudnionych) przeciętnego, prognozowanego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W 2024 roku powyższe limity wynoszą kolejno: 9388,80 zł oraz 14 083,20 zł. Wpłaty dokonywane na IKZE do wysokości tychże limitów, pozwolą więc na skorzystanie z ulgi podatkowej.

2. Odkładanie na własnych zasadach

Inwestowanie w IKZE daje dużą elastyczność, ponieważ to Ty decydujesz, jak długo będziesz odkładać oraz z jaką częstotliwością będziesz dokonywać wpłat. Możesz dostosować inwestowanie do swoich możliwości finansowych i preferencji. Możesz wpłacać środki na IKZE miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. To Ty decydujesz, jak często będziesz dokonywał wpłat i w jakiej wysokości.

3. Możliwość dziedziczenia

Środki zgromadzone na IKZE są dziedziczone, co oznacza, że w przypadku śmierci właściciela konta, zgromadzone pieniądze mogą zostać przekazane wskazanym przez niego osobom. Proces dziedziczenia środków z IKZE odbywa się na korzystnych warunkach, co jest znaczną korzyścią dla osób planujących długoterminowe zabezpieczenie finansowe dla swoich bliskich.

4. Brak podatku Belki

Jednym z istotnych atutów IKZE jest brak podatku od zysków kapitałowych, znanego jako podatek Belki. Oznacza to, że zyski uzyskane z inwestycji na IKZE nie są obciążone 19-procentowym podatkiem, który standardowo jest naliczany od zysków z inwestycji finansowych. Zamiast tego mamy do czynienia z 10-procentowym, zryczałtowanym podatkiem przy wypłacie.

IKZE to atrakcyjne rozwiązanie dla osób, które chcą samodzielnie zadbać o swoją przyszłą emeryturę. Korzyści związane z ulgą podatkową, elastycznością inwestowania oraz zwolnieniem z podatku od zysków kapitałowych sprawiają, że inwestowanie w IKZE jest coraz bardziej popularne. Warto jednak pamiętać, że przed podjęciem decyzji o założeniu IKZE warto skonsultować się z ekspertem, który pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb i celów emerytalnych.

