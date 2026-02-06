Sala sportowa w SP 12 po remoncie

Lekcje WF-u oraz zajęcia sportowe uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 odbywają w drugim semestrze w wyremontowanej sali gimnastycznej.

W sali wyremontowano pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymieniono posadzkę, parkiet, stolarkę okienną, drzwiową, instalację elektryczną, CO, c.w.u., wentylację. Pomalowane zostały również ściany i sufity.

Prace remontowe wykonane zostały dzięki udzielonej w kwocie 1 mln złotych pomocy finansowej dla Gminy Miasta Elbląg z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w formie dotacji celowej, w ramach usuwania skutków powodzi, która miała miejsce 28 lipca 2025 roku po nawalnych deszczach.