UWAGA!

----

Sala sportowa w SP 12 po remoncie

 Elbląg, Sala sportowa w SP 12 po remoncie
(fot. UM Elbląg)

Lekcje WF-u oraz zajęcia sportowe uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 odbywają w drugim semestrze w wyremontowanej sali gimnastycznej.

W sali wyremontowano pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymieniono posadzkę, parkiet, stolarkę okienną, drzwiową, instalację elektryczną, CO, c.w.u., wentylację. Pomalowane zostały również ściany i sufity.

Prace remontowe wykonane zostały dzięki udzielonej w kwocie 1 mln złotych pomocy finansowej dla Gminy Miasta Elbląg z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w formie dotacji celowej, w ramach usuwania skutków powodzi, która miała miejsce 28 lipca 2025 roku po nawalnych deszczach.

informacja UM Elbląg

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 