Biskup elbląski

Jacek Jezierski (ur. 1949 w Olsztynie) jest biskupem ordynariuszem diecezji elbląskiej. W 1967 r. wstąpił do Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. Święcenia przyjął w 1974 r. Później pracował jako wikary w Malborku i w parafii katedralnej w Elblągu, jego przełożonym był m.in. ks. infułat Mieczysław Józefczyk.

W latach 1978-1981 podjął studia z zakresu teologii dogmatycznej na KUL, a następnie w latach 1981-1982 kontynuował je na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1994 r. Jan Paweł II ustanowił go biskupem pomocniczym w archidiecezji warmińskiej. Był m. in. inicjatorem poszukiwania szczątków Mikołaja Kopernika we fromborskiej katedrze. Biskupem elbląskim został 10 maja 2014 decyzją papieża Franciszka.

Od 14 sierpnia 2020 do 25 marca 2021 roku był administratorem archidiecezji gdańskiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Rady ds. Ekumenizmu oraz Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną.